Renato Veiga: "La segunda vuelta siempre es más complicada porque hay equipos peleando para no descender"

El defensa del Villareal, que viene de caer derrotado en su visita al Barcelona del Camp Nou, ha analizado lo que espera del encuentro de este fin de semana ante el Elche, además de valorar el momento que atraviesa el equipo

Renato Veiga ha caído de pie en el Villarreal. El jugador portugués es un fijo en la defensa del equipo de Marcelino y sus actuaciones le dejan permanentemente en el once inicial. De esta manera, el central comenzó de inicio en el encuentro ante el Barcelona del pasado sábado, el que ha querido lamentar en el día de hoy ante los medios de comunicación. Además, el futbolista de 22 años ha hablado de los problemas defensivos del submarino amarillo y del choque que se les presenta este domingo en La Cerámica frente al Elche.

Renato Veiga, sobre los problemas defensivos del Villarreal

De esta manera, Renato Veiga ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comununicación, para valorar la derrota ante el Barcelona y el encuentro ante el Elche de este domingo: "Una derrota dura. Un partido complicado, pero bueno miramos hacia delante. Y nos centramos en el próximo partido, trabajar bien y hacer las cosas que el CT nos pide para intentar ganar al Elche en casa en el próximo partido". Sobre los problemas defensivos, el central del Villarreal: "Cuando encajas menos goles, las posibilidades de ganar son mayores. La segunda vuelta siempre es más complicada porque hay equipos peleando para no descender. Eso siempre lo hace más difícil, pero nos toca encajar los menos goles posibles. Eso es trabajo, que es lo que intentamos hacer. Ojalá lo consigamos y tener acierto de cara a portería. Cuantos menos goles encajas, más fácil es ganar. Hay que trabajar en eso. Estamos centrados en ello. Hay que seguir en esta línea".

En esta línea, siguió inistiendo Renato Veiga en sus declaraciones: "Nosotros intentamos ganar todos los partidos. A veces sale mejor y otras veces peor. Miramos partido a partido. Así lo enfocamos y así lo haremos. El próximo es el Elche y queremos conseguir los tres puntos en casa. Todos los equipos de LaLiga son peligrosos. Más en esta segunda vuelta, que se juegan mucho. Intentamos implementar lo que nos pide el cuerpo técnico. Debemos intentar ganar el próximo partido en casa contra el Elche con nuestra afición". De esta manera, el central portugués habló del conjunto de Eder Sarabia: "Es un equipo que juega muy bien a fútbol. Lo vimos en enero en el partido de ida. Estamos muy centrados en preparar el partido de la mejor manera, tal y como nos pide el entrenador".

Renato Veiga ensalza la figura de Pau Navarro

Además, Renato Veiga fue preguntado por la disputa de la tercera plaza con el Atlético de Madrid, que viene de clasificarse a la final de la Copa del Rey pese a caer 3-0 ante el Barcelona: "Nosotros solo miramos hacia nosotros mismos. Es obvio que el Atlético es un equipo experimentado y acostumbrado a competir cada tres días y luchar por los títulos. Pero nosotros estamos centrados en hacer nuestro trabajo y ganar nuestros partidos". El defensa del Villarreal también valoró el momento de Pau Navarro: "Es un jugador con un potencial enorme. Es un chico espectacular. Es una persona tranquila y sencilla, pero con mucho nivel. No solo Pau. Todo el equipo tiene mucho talento. Además de eso, son todos buenas personas. También lo es Pau. El equipo tiene muy buena energía y trabaja muy bien. Eso suma y hay que seguir así"

Por último, Renato Veiga reconoció la dificultad del tramo final de temporada en LaLiga: "Esta segunda vuelta el CT nos avisó de que la segunda vuelta es complicada. Los equipos se juegan mucho en la parte de abajo. Hemos tenido partidos complicados, pero es que todos son complicados en esta competición. Debemos seguir trabajando con lo que nos pide el entrenador".