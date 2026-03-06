La Fiscalía pide diez años y medio de cárcel para Rafa Mir

El jugador del Elche está acusado de violar a una joven de 21 años el pasado 1 de septiembre de 2024. Por ello, se enfrenta a una pena de nueve años por delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y 18 meses por delito de lesiones

Rafa Mir vuelve a estar en el principal foco de la noticia. Por un lado, el delantero del Elche está siendo investigado por el presunto insulto racista a Omar El Hilali, en el encuentro que tuvo lugar el pasado domingo en el Martínez Valero. Por otro lado, el jugador de 28 años se enfrenta a una pena de diez años y medio por la presunta violación a joven de 21 años, hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024. El Ministerio Fiscal ha pedido nueve años por delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y 18 meses de cárcel por delitos de ediciones.

El Minisiterio Fiscal solicita diez años y medio de prisión para Rafa Mir

Rafa Mir ya ha conocido la petición la que se enfrenta por la presunta violación a una joven de 21 años el pasado 1 de septiembre de 2024, cuando se encontraba cedido en el Valencia. El medio Las Provincias ha adelantado la noticia, apuntando que el Ministerio Fiscal pide diez años y medio de presión, nueve por delito de agresión sexual agravada ("presuntamente le introdujo los dedos sin su consentimiento hasta en dos momentos distintos") y 18 meses de cárcel de delito de lesiones. Por otro lado, la misma fuente destaca que el delantero del Elche tendría prohibido cualquier tipo de comunicación y aproximarse a menos de 500 de la víctima durante un tiempo de hasta trece años, como ha dejado claro la Fiscalía, que a su vez pide "siete años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad, remunerada o no, que conlleve contacto con menores por un tiempo de ocho años".

Además, Las Provincias añade la indemnicación que debería pagar Rafa Mir a la joven asciende a 64.000 euros, como ha apuntado el Ministerio Fiscal, por las lesiones y los daños causados a la víctima, que sufre "una contusión en el brazo derecho y un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido". En este sentido, el delantero del Elche, por su parte, niega los hechos y no está de acuerdo, como ha desvelado El Partidazo de Cope sobre la versión del jugador que se encuentra cedido en el equipo de Eder Sarabia por el Sevilla. Sin embargo, no todo queda ahí, ya que, para el otro acusado, Pablo Jara, el Ministerio Fiscal pide hasta tres años de cárcel por agresión sexual a la segunda víctima, por lo que se enfrenta a una multa de 1.350 euros y el pago de 6.280 de indemnización, como ha informado el medio anteriormente citado.

Rafa Mir, pendiente de una posible decisión del Elche

En este sentido, Rafa Mir, que fue procesado el pasado ocho de octubre, está pendiente de una decisión que pueda tomar el Elche en este aspecto, ya que podría decidir apartar al jugador durante un tiempo. Por lo pronto, los de Eder Sarabia se enfrentan al Villarreal el próximo domingo en La Cerámica, por lo que será interesante conocer la versión del técnico vasco, en rueda de prensa, sobre la noticia que rodea a su futbolista. Además, en cuanto a lo deportivo, el delantero viene de superar la lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego más de un mes, pero en su regreso a la titularidad pudo ver gol en un partido que tuvo también polémica por el presunto insulto racista a Omar El Hilali, que finalmente Iosu Galech reflejó en el acta. De esta manera, LaLiga se encuentra en investigación de los hechos ocurridos.