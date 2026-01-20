Josan protesta por la acción del 2-2 ante el Sevilla: "Nos vamos con mal sabor de boca"

El jugador franjiverde se marchó del campo con el 2-0 en el marcador y tuvo que ver desde el banquillo cómo el Sevilla les privaba de la victoria casi en el último suspiro del partido

La permanencia está muy cara este año en Primera División y en el Martínez Valero se podrían acordar de los dos puntos que se les han escapado esta noche frente al Sevilla. Porque aunque van octavos con 24 puntos e incluso se podrían permitir soñar con una carambola europea, no es menos cierto que el Alavés, equipo que marca la frontera del descenso, está a tan sólo cinco puntos. Y queda toda una vuelta entera.

Y con cara de muy pocos amigos y tristes por el empate se han despedido de la afición todos los pupilos de Eder Sarabia. Porque el Elche ha desperdiciado ante los nervionenses una oportunidad inmejorable para sumar la que hubiese sido su sexta victoria en LaLiga EA Sports y para colocarse, además, a seis puntos de la zona europea, que marca el Real Betis en estos momentos.

Y aunque han sido pocos los que han dado la cara en zona mixta, uno de ellos ha sido Josan, quien no ha escondido su enfado con lo que ha sucedido sobre el terreno de juego: "Teníamos el partido bastante controlado con el 2-0. Estábamos haciendo un gran partido".

En este sentido, no ha podido morderse la lengua con la actuación arbitral en el segundo y decisivo gol del conjunto hispalense: "Nos meten un gol un poco de rebote y luego la mano, que no sabemos ya cuándo es mano y cuándo no. Parece que tiene la mano en posición natural. Nos quedamos con un punto, teníamos la victoria muy cerquita pero bueno, a seguir trabajando".

Asimismo, ha lamentado las oportunidades tan claras que han tenido para sentenciar al rival: "Ha tenido una ocasión muy clara con 1-0 Álvaro para el 2-0. Es verdad que en una contra Iñaki ha hecho una gran parada. Lo teníamos controlado y es una lástima que se escapen dos puntos al final, porque no nos estaban llegando. Quizá haber cerrado el encuentro antes. Nos vamos con mal sabor de boca".

Un triple cambio decisivo

Cuando a un equipo le empatan un 2-0 en los últimos quince minutos es muy fácil hablar de la relajación de los jugadores. El propio Eder Sarabia lo ha dejado entrever en la rueda de prensa de una manera algo irónica: "El partido no estaba por juego para el 2-0, pero nos hemos desordenado, ellos han hecho cambios y no hemos decidido bien. Quizás no he explicado bien a los que han salido lo que hacía falta”.

Pero lo que no ha sabido reconocer el técnico vasco es su gran error ante el Sevilla. Hacer un triple cambio en el minuto 68 da pie a la relajación indirectamente. Lo hizo para dar entrada a Rodri Mendoza, Bambo Diaby y Yago de Santiago en sustitución de Martim Neto, Grady y el propio Josan.

Y es que, a menos que busques una revolución porque vayas perdiendo, hacer tres cambios de golpe es demasiado arriesgado. Porque haces que tu equipo piense que el partido está ganado, porque estás jugando con casi un 30% de tu equipo en frío (27,7 concretamente) y porque, además, no le estás ganando tiempo al cronómetro. Esta vez, diga lo que diga él, fue el propio Sarabia quien desordenó a su equipo.