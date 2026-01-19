El Elche se abre a negociar con la Lazio ante el interés por Rodrigo Mendoza

El futbolista de 26 años, con contrato hasta junio de 2028 y una cláusula de 20 millones de euros, podría poner punto final a su etapa en el conjunto de Eder Sarabia en este mercado de fichajes ante la oferta que se espera desde Italia para lograr su llegada

El Elche podría vivir un giro de 180 grados en el actual mercado de fichajes. Rodrigo Mendoza, que tiene contrato con la entidad hasta junio de 2028, podría hacer las maletas y abandonar el conjunto de Eder Sarabia en este mes de enero. En este sentido, la Lazio está interesada en el centrocampista de 20 años, por el que se espera que realice una oferta para lograr su incorporación. Por ello, la dirección deportiva, que mantiene la cláusula de 20 millones de euros, se abre a negociar con el conjunto italiano por un posible traspaso en los próximos días.

La Lazio pretende el fichaje de Rodrigo Mendoza en este mercado invernal

Rodrigo Mendoza está siendo una de las sensaciones de este Elche. Por el momento, el centrocampista ha disputado 13 encuentros de LaLiga EA Sports y 4 de la Copa del Rey, firmando dos goles y una asistencia entre ambas competiciones. De esta manera, su irrupción esta compaña ha provocado el interés de diferentes clubes de Europa, sabiendo además que tiene contrato con la entidad alicantina hasta junio de 2028, por lo que podría salir gratis. No obstante, La Lazio, especialmente interesada en el fichaje del futbolista de 20 años, tiene en mente realizar una oferta en este mercado invernal para lograr su incorporación, tal y como ha informado el Diario AS. En este sentido, el mismo medio destaca que la dirección deportiva estaría abierta a negociar con el equipo italiano, que cuenta con la competencia del Como, Juventus, Arsenal, Bournemouth, Paris FC y Real Madrid, equipos que estuvieron sondeando su figura, tal y como ha revelado la fuente.

Por ello, el Elche podría aceptar la oferta de la Lazio, si termina llegando y aceptan la cláusula de Rodrigo Mendoza, que es de 20 millones de euros. Además, el centrocampista sigue siendo uno de los más destacados del conjunto de Eder Sarabia, que viene de caer derrotado contra el Real Betis en La Cartuja, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Tras ello, el jugador puede volver a partir de inicio en el duelo de esta noche frente al Sevilla en el Martínez Valero, pese a que lleva dos encuentros sin jugar de los últimos cuatro, ante el Valencia y Rayo Vallecano. No obstante, el radar de diferentes clubes de Europa seguirá puesto en el futbolista de 20 años, que debería de tomar una decisión, si finalmente llega una oferta, tras renovar hasta 2028 el pasado mes de agosto.

El Elche de Eder Sarabia a la espera de movimientos

Por su parte, Eder Sarabia comentó hace unas semanas cómo afronta el mercado de fichajes: "Estaremos preparados para cualquier escenario, ya sea porque un jugador deje una cantidad económica importante o por su propio beneficio. Afrontaremos el mercado con naturalidad y normalidad". Además, el fuerte interés de la Lazio en Rodrigo Mendoza llega en un momento en el que el Elche afronta un partido como el de esta noche ante el Sevilla con numerosas bajas, lo que podría cerrar la puerta a salidas en esta ventana invernal. De esta manera, el técnico vasco apuntó las novedades en la convocatoria para el duelo de LaLiga EA Sports frente a los de Almeyda: "André Silva puede volver, pero no vamos a poder contar con Álvaro Núñez, John, Bigas, Fort y Mir. Es lo que hay y son las circunstancias que tenemos y no es ninguna justificación ni excusa".