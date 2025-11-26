Rodrigo Mendoza desata una batalla entre gigantes mientras se consolida en el Elche

El crecimiento de Rodrigo Mendoza ha encendido una intensa batalla entre grandes clubes europeos. Arsenal y Real Madrid aceleran por el mediocentro del Elche, cuya irrupción en Primera división ha elevado su valor y obligado a los interesados a plantearse seriamente el pago de su cláusula de 20 millones de euros

El crecimiento del Elche en este inicio de temporada tiene varios nombres propios, y uno de los más destacados es el de Rodrigo Mendoza, el centrocampista murciano de apenas 20 años que se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga. Bajo la dirección de Eder Sarabia, el cuadro ilicitano marcha décimo y firmando un rendimiento muy por encima de su potencial teórico, apoyado en la irrupción de jóvenes talentos como el propio Mendoza.

El mediocentro, que ya ha disputado 10 partidos oficiales en Primera división, ha demostrado una sorprendente madurez competitiva: criterio en la circulación, despliegue físico, capacidad para romper líneas y llegada a área, donde suma dos goles que certifican su crecimiento. Su impacto ha sido inmediato y evidente, por lo que ha despertado un importante interés en el mercado.

Arsenal y Real Madrid, en plena pugna por la joya franjiverde

Según ha publicado The Telegraph, el Arsenal ha intensificado su seguimiento sobre el jugador y valora seriamente activar una operación para llevárselo a la Premier League. Sin embargo, los gunners no son los únicos en la carrera: el Real Madrid también compite por su fichaje, atraído por un perfil que encaja por completo en su política de apostar por talento nacional joven y con proyección inmediata.

En el fútbol español, el interés blanco es el más firme, especialmente tras la buena acogida que ha tenido en Valdebebas el juego de Mendoza, al que algunas voces lo comparan con Pedri por su finura técnica y su lectura del juego.

Una cláusula clara y un mensaje para Europa

El Elche, consciente de la explosión de su futbolista, mantiene una postura firme: Rodrigo Mendoza tiene contrato hasta 2028 y su salida solo será posible mediante el pago íntegro de su cláusula de 20 millones de euros. Una cifra que los clubes interesados ya saben que deberán asumir sin negociación.

Mientras los grandes clubes europeos se posicionan para el futuro, Mendoza continúa centrado en su presente franjiverde, donde se ha convertido en un pilar en la medular y uno de los motivos del sobresaliente rendimiento del equipo en este inicio de campaña.

El Elche disfruta hoy de una de las apariciones más ilusionantes del fútbol español; el resto de Europa, de un talento por el que ya se pelean los mejores. De momento habrá que esperar a enero para ver si el jugador termina la temporada en Alicante o si, por el contrario, llega algún equipo decidido a pagar su cláusula.