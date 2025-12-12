Eder Sarabia: “Cada día tenemos matices y uno de ellos será controlar el perfil de delantero que es Muriqi"

El entrenador del Elche atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Mallorca en Son Moix, donde confirmó que la única baja en la convocatoria es la de Diangana, que se retiró lesionado del duelo de la pasada jornada ante el Girona

El Elche visitará al Mallorca este sábado, en el duelo que corresponde a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia llegan tras vencer al Girona en el Martínez Valero con un doblete de Rafa Mir, lo que dejó al conjunto alicantino en la novena posición de la clasificación con 19 puntos en total, empatado con el Celta de Vigo. Por otro lado, el técnico analizó el encuentro de mañana ante los de Jagoba Arrasate, donde aprovechó para confirmar la única baja en la convocatoria para viajar a Son Moix: Diangana.

Eder Sarabia destaca la fortaleza del Mallorca

En este sentido, Eder Sarabia, en la previa del encuentro entre el Mallorca y el Elche, que cuenta con el interés del Sevilla en Affengruber, ha apuntado que espera que su equipo sea “valiente, protagonista con la pelota, ofensivo y que presione”. Por otro lado, el técnico ha destacado que el conjunto de Arrasate puede llegar “agresivo, que vaya fuerte al duelo y que ponga las cosas difíciles. La mentalidad es la de conseguir la victoria y estamos convencidos. Hemos aprendido de los últimos partidos fuera de casa y tenemos que controlar todos los detalles. Hay que poner el punto extra que nos ha faltado otros días. Los resultados no han sido los mismos, pero somos uno de los equipos más reconocibles jugando en casa o fuera, y eso tiene mucho mérito teniendo en cuenta que somos un recién ascendido”.

Por otra parte, Eder Sarabia, que alabó a Héctor Fort a lo largo de la semana, se ha centrado en la figura de jugadores como Muriqi, una de las principales amenazas del Mallorca: “Cada día tenemos matices y uno de ellos será controlar el perfil de delantero que es Muriqi. Priorizamos lo nuestro pero somos rigurosos en lo que el rival nos puede proponer". Además, el entrenador del Elche destacó la posibilidad de acudir al mercado de fichajes de enero: “No se ha notado cuando ha faltado uno u otro. Ninguno somos imprescindibles, creo que no va a pasar y si pasa, sería por cantidades importantes. No estoy agobiado, Si viene alguno es para darnos un salto de calidad y estar preparado para competir. Estamos muy bien como estamos”. Por último, el técnico comentó la importancia que pueden tener los aficionados del conjunto alicantino desplazados en el día de mañana a Son Moix: “Nos tienen que dar ese punto extra para cuando el equipo pase dificultades”.

Eder Sarabia, con un duelo trampa en Mallorca

El Mallorca se enfrenta a esta nueva jornada de LaLiga en un momento de la temporada en el que se colocan al borde del descenso, siendo decimo séptimo con 14 puntos. Sin embargo, las tres victorias de los de Arrasate en esta Liga, dos en Son Moix, podrían alertar al Elche, que viene en un buen estado de forma, pese a tan solo lograr un triunfo más del conjunto balear, ya que han conseguido los tres puntos contra el Girona, Celta de Vigo, Oviedo y Levante, todas en el Martínez Valero.