Héctor Fort vuelve a sonreír de la mano de Sarabia: "Un nivelazo"

El joven lateral cedido por el Barça brilla como carrilero y se gana la confianza plena de Eder Sarabia tras un arranque de diciembre sobresaliente

Héctor Fort atraviesa su mejor momento desde que aterrizó en Elche. El catalán, cedido por el FC Barcelona, ha encadenado cinco días que han cambiado por completo su rol en el equipo y su percepción en la grada. Eder Sarabia, especialista en potenciar a los futbolistas que caen en sus manos, ha encontrado en Fort un carrilero ideal para su libreto ofensivo. Asistencias, protagonismo e incluso gol, y una evolución evidente que ha provocado que el técnico no escatime elogios hacia un jugador que, poco a poco, está mostrando todo el potencial que mostraba en Can Barça.

Héctor Fort deslumbra en Copa del Rey y se gana los elogios del Martínez Valero

La primera sacudida llegó en San Marcos. En un partido áspero ante el Quintanar, Fort entró desde el banquillo para cambiar la historia de la eliminatoria. El joven lateral asumió responsabilidades como un veterano, pidió el balón y terminó firmando el gol que rescató al Elche en la prórroga. No era titular, pero su impacto obligó a que se escribiera su nombre en mayúsculas al día siguiente. Fue la primera señal de que algo estaba cambiando.

Apenas cuatro días después, Fort firmó su actuación más completa con la camiseta franjiverde. Frente al Girona, el catalán repartió dos asistencias, una para Germán Valera y otra para Rafa Mir, y rubricó un encuentro sin fisuras en el pase: doce entregas, doce acertadas. Salió ovacionado del Martínez Valero, síntoma inequívoco de que el público ya empieza a reconocerle como un recurso valioso en un equipo necesitado de desequilibrio por banda.

El plan de Eder Sarabia: de lateral a carrilero decisivo en el Elche

Sarabia no tardó en explicar qué estaba pasando. “Estamos muy contentos porque está dando un nivelazo”, afirmó tras la victoria ante el Girona. El técnico ha reconvertido a Fort en un carrilero con vocación ofensiva, mucho más cercano al área rival que a la línea defensiva. Su libertad para pisar zonas interiores y su capacidad para interpretar los pasillos han sido claves en esta metamorfosis. El vasco le ha pedido verticalidad, compromiso y lectura táctica, y el jugador ha respondido con creces.

El juvenil blaugrana, que solo necesitaba continuidad, ha disputado ya ocho jornadas de Liga con el Elche, cuatro de ellas como titular. Encadena tres partidos saliendo desde el inicio y su crecimiento es evidente. Ante el Real Madrid ya dejó destellos, pero su explosión definitiva ha llegado en esta última semana, donde ha mostrado personalidad, calma y desequilibrio en los metros finales.

Un fichaje insistido por Sarabia… y un regreso seguro al Barça en junio

El técnico del Elche insistió personalmente en su incorporación el pasado verano. Sarabia llamó a Fort, le explicó su idea de juego y le transmitió que sería importante si se comprometía con el proyecto. El mensaje caló. El catalán aceptó la cesión, sin opción de compra, ni obligatoria ni opcional, con la idea de crecer en un contexto competitivo y regresar al Barça más preparado. Y lo está logrando.

La evolución del jugador empieza a ser uno de los grandes argumentos del Elche en este tramo de Liga. Fort está brillando, Sarabia le está potenciando y el Martínez Valero ha encontrado un nuevo carrilero. Cinco días que lo han cambiado todo… y que pueden marcar su temporada.