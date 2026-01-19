Eder Sarabia convoca al hijo de Míchel tras dos entrenamientos pero le deja con la miel en los labios ante el Sevilla

El técnico del conjunto ilicitano se ha quedado prendado de las cualidades que tiene Álex Sánchez, quien ha aterrizado en el Martínez Valero como refuerzo para el filial, que milita en Segunda RFEF. Y tras verle tan sólo en dos sesiones con el primer equipo, decidió citarle para completar su lista ante el Sevilla

Cuando un futbolista tiene 'cosas', como se suele decir en el argot futbolístico, con un entrenamiento basta. Y para asegurarse, Eder Sarabia le ha querido dar dos a la próxima perla que quiere hacer debutar en el Elche.

Se trata de Álex Sánchez, hijo de Míchel, técnico del Girona. En un principio, la entidad ilicitana lo ha firmado para reforzar la plantilla del filial franjiverde, que milita en el Grupo 5 de Segunda RFEF. Sin embargo, el técnico del primer equipo, conocedor del talento del chico, decidió subirlo de inmediato a sus entrenamientos y, en tan sólo dos sesiones, ha decidido citarlo para el duelo liguero frente al Sevilla.

Al centrocampista zurdo le ha cambiado la vida en tan sólo una semana. Tuvo que cerrar dolido una etapa hace unos días tras seis temporadas en la cantera del Real Madrid. Pero estaba dispuesto a llegar a la elite por otro camino.

El Elche llamó a su puerta y el joven confió en un proyecto que le podría hacer debutar en Primera si Sarabia le necesitaba. Lo que no esperaba es que lo hiciera tan pronto. Renunció a otras propuestas que tenía encima de la mesa y menos mal que lo hizo.

Los inicios de Álex Sánchez y un debut que tendrá que esperar

El centrocampista zurdo empezó a dar sus primeros pasos en el Rayo Vallecano, donde su padre fue todo un ídolo como jugador y entrenador. Luego, pasaría a la cantera blanca y llegó a jugar en el Real Madrid C, escalón que se le ha atragantado este año.

Su picardía en el campo y su olfato de gol así como su capacidad para asistir han llamado la atención de un Sarabia que no se lo ha pensado ni dos veces en cuanto lo ha visto.

Frente al Sevilla se le vio llegar algo tímido a la concentración, como es lógico, y luego estuvo viviendo el partido frente al conjunto hispalense como un jugador más en el banquillo ilicitano.

Finalmente no debutó y eso que el partido se le puso a Eder Sarabia muy a su favor. Con 2-0 ganando, el técnico vasco no se atrevió a darle entrada para afrontar la recta final del partido. Y cuando Akor Adams recortó distancias, el panorama del partido cambió radicalmente y se esfumaron sus posibilidades de estrenarse en Primera División. Al menos, Álex Sánchez ya sabe lo que es estar viviendo in situ un partido de LaLiga EA Sports. La experiencia, aunque haya sido para verlo desde el banquillo, seguro que le habrá aportado algo.