Eder Sarabia explota por las redes sociales un día después tras su expulsión ante el Betis

El técnico del conjunto ilicitano ha pasado una mala noche tras la eliminación de su equipo frente al conjunto bético. Su expulsión en La Cartuja le puede costar muy caro

Eder Sarabia fue expulsado en el Betis-Elche de octavos de final de la Copa del Rey.Cordon Press

Tuvo el billete a cuartos de final por unos minutos en su bolsillo y se le escapó frente a su exequipo. Eder Sarabia tuvo al Real Betis eliminado de la Copa del Rey por momentos, pero 'Chimy' Ávila, con un doblete, acabó con el sueño ilicitano y con su mejor escaparate. Y para colmo, las protestas de su banquillo provocaron que le expulsaran por el lanzamiento de una botella al no identificar al autor del mismo. Y la sanción le puede costar más de un partido.

Y ha debido pasar una madrugada sin pegar ojo, porque el entrenador franjiverde no se quedó a gusto anoche en la rueda de prensa y ha hecho uso de sus redes sociales para seguir manifestando su dolor copero: "Es uno de esos días en los que no entiendes muchas cosas".

El conjunto levantino reclamó falta en el segundo gol que recibieron donde entendieron que había falta, en lugar de carga legal, de Aitor Ruibal a Adrià Pedrosa. Y minutos más tarde, tras otra acción discutida, Sarabia abandonaba el terreno de juego por orden de Gil Manzano, quien no pudo identificar al autor del lanzamiento al terreno de juego de una botella de agua.

“De esos días en los que cuesta mucho dormir… De esos días en los que no entiendes muchas cosas de este mundo del fútbol… Pero de esos días en los que te reafirmas en tus ideas y solo quieres estar con los tuyos para seguir recorriendo el camino”.

Eder Sarabia tira por tierra su propósito de 2026

El técnico vasco desveló hace unas semanas que uno de sus propósitos para 2026 era no hablar de los árbitros. Sin embargo, la noche copera ante el Betis ha acabado destruyendo su reto a las primeras cambio. Y ahora se expone a una sanción de hasta tres partidos de suspensión.

Y es que según recoge el Código Disciplinario de la RFEF, "en caso de no poder identificarse por el árbitro, el entrenador titular al que pertenezca el autor será expulsado del terreno de juego por la comisión de una actuación no correcta y sancionado con un mínimo de tres partidos de suspensión”.

Además, el acta arbitral recoge una actitud agresiva del director general del Elche, Pedro Schinocca, hacia el equipo arbitral, tanto sobre el terreno de juego como en el camino hacia los vestuarios.

El acta arbitral del Betis-Elche de Copa del Rey

Según redactó Gil Manzano, esto fue lo que ocurrió en el momento de la expulsión de Eder Sarabia: “En el minuto 85 el técnico Sarabia Armesto, Eder fue expulsado por el siguiente motivo: por el lanzamiento de una botella desde el banquillo hacia el terreno de juego en señal de protesta y al no poder identificar al autor, se muestra tarjeta roja al entrenador, como responsable”.

Un texto que coincide con lo que confesó el técnico del Elche en la rueda de prensa posterior: "Ha habido una botella que ha entrado al campo y como no hemos identificado en cinco segundos quién ha sido, me ha expulsado a mí como el responsable del banquillo”.