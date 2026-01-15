Sarabia, "con dolor" pese a hacer "un partidazo", se pronuncia sobre si se ve como sucesor de Pellegrini

El técnico franjiverde no entra en la posible falta anterior al 2-1, pero sí explica por qué fue su expulsión y se deshace en elogios hacia su rival

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, afirmó tras la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa del Rey, al perder por 2-1 contra el Real Betis, que habían "hecho un partidazo" en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y "dado la cara", pero admitió que se marchan "con el dolor" de haber estado "cerca de hacer historia 57 años después" de la última gesta franjiverde: "Somos el Elche y jugábamos contra el Betis, en su campo, con todos los condicionantes. En la primera parte hemos tenido situaciones de dos para uno, algún tiro, pero nos faltó ser más verticales; y en la segunda hemos mejorado y ha habido más llegada, el gol y alguna situación más clara", declaró en rueda de prensa.

Para Sarabia, "la clave ha podido ser el 0-2" no materializado "en el pase de Josan y el remate al palo de Álvaro Rodríguez", pues consideró que en esa fase su equipo estaba "en un gran momento, y ellos, un poco heridos, sin control y superados", aunque "sus cambios les han dado más cosas" que los que él hizo, "y es un matiz que ha podido decantar un poco la balanza". Sobre la jugada del 2-1, en la que el Elche reclamó falta previa de Aitor Ruibal a Adrià Pedrosa, dijo que siempre tiene "el propósito de no hablar de los árbitros" y que hoy se ha tenido que "tomar diez tilas para cumplirlo".

Añadió, respecto a su expulsión en el tiempo añadido, que se produjo por "una botella que ha entrado al campo; en cinco segundos empezaron a decir que quién había sido" y no hubo respuesta, por lo que, como él es "el responsable en el banquillo", le ha enseñado la tarjeta roja. Sarabia, que fue segundo con Quique Setién en el Betis y es abonado del club, destacó que, a pesar de la decepción por la derrota, su regreso al feudo de su antiguo equipo "ha sido muy bonito", aunque no han podido lograr el que definió como "uno de los sueños" del Elche, que era "volver a hacer historia 57 años después, pero ya el sorteo no fue el más afortunado".

Para terminar, zanjó: "Le he dicho a los jugadores que el objetivo era recordar este partido como uno de los que más se ha disfrutado. Ha sido un gran partido de fútbol, con esas cositas que han decantado la eliminatoria, pero como equipo hemos dejado un sello importante, seguimos creciendo y, ahora, somos mejor equipo que cuando comenzó este encuentro". Por último, según recoge la agencia Efe, fue preguntado sobre si se ve como futuro técnico del conjunto bético, a lo que indicó indicó que "hoy no toca eso", además de que el chileno Manuel Pellegrini "seguramente sea el mejor entrenador de la historia del Betis, y ojalá siga consiguiendo muchos éxitos" con el club sevillano.