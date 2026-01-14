Betis - Elche, en directo los octavos de final de la Copa del Rey en vivo online

ESTADIO Deportivo les lleva todo lo que acontezca antes, durante y después del partido valedero para clasificarse a cuartos del torneo del K.O.

Estuvieron solamente dos años en La Palmera, pero Eder Sarabia (segundo entrenador en la 17/18 y la 18/19 de Quique Setién en el Real Betis) y Jon Pascua (de nuevo preparador de porteros con su paisano, tras serlo aquí con los dos mencionados) quedaron prendados de la forma de vivir y de sentir en Heliópolis. Socios desde entonces y hasta la actualidad de la entidad ahora afincada en el La Cartuja, protagonizando de hecho el hijo de Manu Sarabia un simpático momento en redes cuando le pidieron que activara su abono, se reencuentran hoy con muchos amigos.

Además, el actual responsable del Elche CF, que discutirá a su antiguo equipo y uno de los que ocupa su corazón la presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único desde las nueve de la noche en el recinto colindante con Santiponce, suena como posible relevo cuando Manuel Pellegrini decida marcharse, seguramente rumbo a la selección de su Chile natal, ya que las formas antes de aterrizar, durante su estancia en el Benito Villamarín y a la hora de irse un año antes de lo estipulado encantaron a la directiva encabezada por Haro y Catalán.

Con cinco victorias en sus últimas ocho visitas al feudo bético, el cuadro franjiverde aparece con una amenaza cierta en el horizonte, más allá de que el anfitrión haya superado dos de las tres eliminatorias previas de Copa contra este rival, de hecho las más recientes. En cuanto a momentos, los alicantinos son novenos en la tabla de Primera división, con 23 puntos, seis menos que una escuadra hispalense que viene de empatar 'in extremis' ante el apurado Real Oviedo, acumulando en LaLiga una victoria en cinco jornadas, aunque el balance general es mejor.

Así, el Real Betis ha caído únicamente frente a FC Barcelona y Real Madrid desde el 30 de octubre, amarrando cuatro empates y nueve victorias en 15 duelos oficiales de las tres competiciones en las que, antes de recibir a los franjiverdes, sigue vigente. Por su parte, el Elche CF perdió en casa con el Villarreal CF y empató en Valencia, pero venía de vencer a la SD Eibar (en el torneo del K.O.) y el Rayo Vallecano, aunque se ha vuelto más irregular, alternando previamente resultados contrapuestos, lo que se traduce en una ubicación ecuatorial en la tabla, fruto de su descaro, su buen juego y también su riesgo.