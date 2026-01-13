Siete bajas y el regreso de Bakambu en la lista del Betis contra el Elche en la Copa del Rey

Hasta cuatro jugadores se han caído por lesión de la convocatoria con respecto a la cita del sábado y la única buena noticia es la vuelta a una lista de Bakambu, indispensable ahora por la ausencia de Cucho Hernández

Bellerín, el último en sumarse a la enfermería, es una de las siete bajas. Lince

Poco después de concluir la rueda de prensa de Pellegrini, en la que ya dio pistas sobre los seleccionados para la visita del Elche, el Betis hizo oficial a través de sus medios oficiales la lista de 21 efectivos para los octavos de final de la Copa del Rey.

Una convocatoria con varias novedades con respecto a la confeccionada para el choque contra el Oviedo, pues hasta cuatro futbolistas regresaron del Carlos Tartiere con molestias musculares, elevando el número de bajas a un total de siete.

Cucho, Junior, Ángel Ortiz y Bellerín, nuevas bajas

Así, como confirmó Pellegrini, se han caído de la lista Cucho Hernández, Junior Firpo, Ángel Ortiz y Héctor Bellerín, el último en unirse a la enfermería después de que no se entrenase con el resto del grupo ni ayer ni hoy. "Yo no creo que lo de Héctor Bellerín sea una lesión grave. Sí puede tener una lesión muscular, que siempre son un par de semanas, pero él no se sentía cómodo. Así que ya vamos a ver el informe médico al final, cómo evoluciona y de qué tipo de lesión es", señaló el míster.

Estas ausencias, secuelas del empate ante los ovetenses y que dejan al míster con Aitor Ruibal y Ricardo como únicas opciones para las bandas, hay que añadirle a la consabida de Isco Alarcón, que continúa con su proceso de recuperación, y también las de los internacionales Ez Abde y Amrabat, que mañana disputan ante la Nigeria de Ejuke y Akor Adams las semifinales de la Copa de África.

Bakambu, la noticia positiva

En el capítulo de buenas noticias, Bakambu regresa a la convocatoria después de que la semana pasada regresara de su participación en el torneo africano con la República Democrática del Congo, si bien no le dio tiempo para estar disponible contra el Oviedo.

El congoleño irá directo al once al ser la única opción natural para la punta de lanza ante la lesión del internacional cafetero. Además, Pellegrini ha citado a los futbolistas del filial Dani Pérez e Iván Corralejo, demostrando una vez más su confianza en estas dos jóvenes promesas heliopolitanas.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de mañana contra el Elche, de octavos de final de la Copa del Rey: Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Gio Lo Celso, Marc Roca, Aitor Ruibal, Pau López, Dani Pérez, Iván Corralejo y Pablo García.