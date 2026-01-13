Pellegrini repasa el mercado del Betis: Bakambu, Chimy Ávila, Lo Celso, el fichaje que necesita...

El 'Ingeniero' se pronunció acerca de las posibilidades de salir de Chimy Ávila y de Bakambu, ahora que está lesionado Cucho, y también de Lo Celso, a la par que confirmó que no habrá incorporaciones sin despedidas

Además de repasar la enfermería y referirse a la trascendencia del partido copero de mañana, Manuel Pellegrini fue cuestionado, como no podía ser de otra forma, por los movimientos del Betis en el mercado de enero, tanto en el capítulo de salidas como de fichajes.

El técnico chileno respondió con claridad, sobre en lo referente a la posibilidad de que salgan Bakambu y Chimy Ávila ahora que Cucho Hernández se mantendrá alejado de los terreno de juego durante mes.

En este sentido, se le preguntó directamente por el punta africano y si daría el visto bueno a su adiós a pesar de que se erige en la única referencia ofensiva durante la ausencia del colombiano.

La postura de Pellegrini con las posibles salidas de Chimy Ávila y Bakambu

"En eso yo tengo una manera de ser y de pensar. Yo creo que mientras el plantel esté estructurado por estos jugadores, están todos los jugadores considerados para jugar. Después están todas las especulaciones, rumores, lo que sucede y lo que no sucede, estaríamos todo el día contestando distintas alternativas", señaló el chileno, que fue claro sobre este asunto e incluyó en su contestación a otros futbolistas que estarían en la rampa de salida o que lo han situado desde fuera por el mucho interés que despiertan.

"La realidad es que hoy en día, Bakambu y Chimy, que son los que más nombran, y Lo Celso son todos jugadores del plantel y son considerados dentro del equipo y creo que en ese aspecto nos tienen que seguir aportando. Ya veremos el futuro, qué es lo que es cierto, qué es lo que es realidad y qué solamente especulaciones. La verdad es que en estos momentos estoy más preocupado del partido mañana que de ese tema", señaló Pellegrini, preguntado por la posición que cree que se debe reforzar en este mes.

Pellegrini confirma el matiz para fichar: "Si no se va alguien..."

"Bueno, ya lo dije, no quiero hablar del plantel, sobre especulaciones, sobre qué puede venir en el futuro o dónde se puede reforzar el equipo", apuntó Pellegrini, que añadió que dependerá de los movimientos que se produzcan en el capítulo de salidas: "Depende a lo mejor de quién se va a ir. Si no se va alguien, no se puede traer, por lo que no creo que sea el momento de pensar en estas cosas. Hay que estar centrado en el partido que tenemos que jugar mañana, que para nosotros es una final", apuntó el 'Ingeniero', que se refirió a si mantendrá o no en la portería a Adrián, hasta ahora el portero de la Copa.

"Adrián es uno de los tres porteros que tenemos. Un portero con una trayectoria importante, con 39 años, que no está a lo mejor para jugar domingo, miércoles, domingo, pero él demuestra en los entrenamientos por qué es el tercer portero. Ya ha jugado con anterioridad la Copa del Rey; vamos a ver mañana quién juega, pero si jugó antes no era porque fueran rivales menores, sino por su calidad como portero", explicó.