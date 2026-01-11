Nuevo obstáculo para la salida de Chimy Ávila del Betis con rumbo a Getafe

Al margen del necesario visto bueno de LaLiga al Getafe para poder fichar, ahora ha trascendido un nuevo problema en forma de posible competencia para recalar en la vanguardia azulona

Chimy Ávila volvió a disfrutar ayer de minutos en el partido contra el Oviedo en la que fue su primera aparición en 2026 mientras que su futuro inmediato condiciona la planificación heliopolitana en este mercado de enero. De este modo, ingresó en el terreno en el minuto 80 en lugar del lesionado Cucho Hernández como única opción ofensiva al no haber entrado en la lista el recién llegado Bakambu, y lo cierto es que solo se le vio por la amarilla que recibió por su exceso de revoluciones.

El argentino saltó al césped mientras se trabaja en su necesaria salida invernal para hacer hueco a un nuevo delantero en esta ventana de fichajes, con varios frentes abiertos y versiones muy distintas acerca de su destino, pues en los últimos días se ha afirmado que habría llegado a un acuerdo con el Getafe mientras que en Argentina afirman que el rosarino le habría dado preferencia al regreso a su país para militar en Boca Juniors.

Posible luz verde para el Getafe en el mercado

A priori, su intención era permanecer en España, pero la vía del Getafe cuenta con el problema de que los azulones necesitan el visto bueno de LaLiga para desatascar su situación en el mercado y poder fichar.

No obstante, el periodista César Luis Merlo afirma que el club liderado por Ángel Torres ha alcanzado un acuerdo con River Plate por el Sebastián Boselli (22 años), que viajaría mañana a España, de lo que se extrae que Javier Tebas podría haber dado si brazo a torcer o que los madrileños se han acogido a las licencias y modificaciones incluidas este curso para no apretar tanto a los clubes con el 'Fair Play Financiero'.

Estas dos posibilidades podrían abrir la puerta de forma definitiva del Coliseum a Chimy, tanto en cuanto el periodista Mateo Moretto afirma que la entente con el futbolista es total, si bien en las últimas horas ha surgido una información que da entender que el argentino no es la única opción del Getafe para reforzar la vanguardia.

Competencia para Chimy en la agenda del Getafe

En este sentido, el conocido periodista Ángel García afirma que el Getafe está vivamente interesado en Randy Nteka, polivalente atacante del Rayo Vallecano que puede desenvolverse en todas las posiciones adelantadas, al igual que el futbolista bético. De ese modo, afirma que está inmerso de lleno en la carrera por el parisino junto a Oviedo y Elche, una vez que habría desestimado al Levante.

Nteka solo ha jugado 158 minutos en lo que va de curso debido a las lesiones y a su participación en la Copa de África con Angola, y el Rayo le ha abierto la puerta en enero, convirtiéndose en competencia para Chimy Ávila y el Betis..