Bordalás clama y llegan los fichajes pese al veto de LaLiga: Boselli, Dani Rodríguez y... ¿el 'Chimy'?

Desde Argentino anuncian un acuerdo con River para comprar al central uruguayo, al tiempo que, pese al 'caso Uche', las licencias en materia salarial aprobadas en noviembre podrían generar más altas

"No puedo hablar de nombres, porque no sé la situación económica del club, no sé lo que ocurrirá, si van a incorporar o no. La situación es la que es; todo el mundo la está viendo, y está claro que el equipo necesita ayuda, porque, si no, no vamos a poder competir. Nos da hasta donde nos da. Soy un entrenador al que siempre han etiquetado como que saco rendimiento, pero llega un momento que al lápiz le sacas punta y punta hasta que se acaba. Ahora mismo el lápiz nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Es la realidad. No merezco esto y no se lo deseo a nadie. Hay jugadores también muy preocupados, que van al límite", clamaba tras el 1-2 ante el Real Sociedad en el Coliseum el entrenador del Getafe CF, un José Bordalás al que, como se dice popularmente, le duele la boca de pedir fichajes. Y parece que Ángel Torres ha recogido el guante, quiera LaLiga o no.

Tanto es así que o bien el organismo presidido por Javier Tebas ha cedido en su veto por el 'caso Uche' (el Crystal Palace no ha ejecutado la opción de compra de 18+2 millones de euros, obligación en cuanto juegue 10 veces como titular, pero lleva solamente tres) o los azulones se han acogido a las licencias y modificaciones incluidas este curso para no apretar tanto a los clubes con el 'Fair Play Financiero'. De esta forma, se aprobó para verano que, pese a estar excedidos en el LCPD, se permitiría adelantar hasta tres fichajes (un traspaso y dos cesiones o adquisiciones de jugadores en paro), que deberían ser regularizados antes de acabar el curso. En principio, solamente iba a permitirse inscribir a uno de ellos, pero desde noviembre se ha abierto completamente la mano, igual que ocurre con el cómputo como mínimo del 30% de la cifra de negocio y no del balance real de gastos e ingresos. Una maraña administrativa de la que se deduce que se habilita una puerta trasera.

Boselli viaja el lunes, Dani Rodríguez espera una llamada y el 'Chimy', ahora, en duda

Cuenta en primicia el siempre bien informado César Luis Merlo que Getafe CF y River Plate han cerrado un acuerdo verbal a falta de firma para que el defensa uruguayo Sebastián Boselli (22 años) viaje el lunes a la capital de España con el fin de pasar reconocimiento médico y vincularse lo que resta de curso y tres más al equipo azulón a cambio de 1,5 millones de dólares por el 50% del pase. Su padre y agente lo es también del lateral zurdo Davinchi, lesionado de gravedad ahora y primer fichaje getafense para la 25/26 procedente del Recreativo de Huelva, así como de los ex y charrúas Mathías Olivera, Sebastián Cristóforo y Damián Suárez. Los 'Millonarios' se quedan con un 20%, siendo el otro 30% de Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Dani Rodríguez, que rescindió hace algunas semanas con el RCD Mallorca, está a la espera de una llamada para trasladarse desde la isla balear y firmar con los getafenses, que tienen también un pacto económico con el 'Chimy' Ávila a falta del visto bueno de las autoridades de la patronal. El problema es que, siguiendo el anterior razonamiento, sólo estaría permitido pagar por uno de los tres fichajes. Todo podría arreglarse con una cesión, aunque el Real Betis, que tiene ahora con el 'Cucho' Hernández cierta necesidad de retener al rosarino o, como poco, de postergar su salida y la de Cédric Bakambu, exige una contraprestación de 1,5 millones de euros, cercana a su amortización pendiente. Encima, Boca Juniors aprieta por repatriarle y podría lanzar una ofensiva entre domingo y lunes.