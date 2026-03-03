El motivo de la expulsión de Mastantuono y la sanción a la que se expone

Muñiz Ruiz, colegiado del Real Madrid - Getafe, no tuvo dudas en mostrarle al argentino el camino a los vestuarios, donde, tras el partido, recogió en el acta las palabras que había dicho el exfutbolista de River Plate: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza', por lo que podría recibir un castigo de dos encuentros

El Real Madrid cayó derrotado en la visita del Getafe al Bernabéu, en el encuentro que cerraba la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Al igual que pasó ante Osasuna el pasado fin de semana, los de Arbeloa volvieron a 'pinchar', poniendo más difícil sus posibilidades de lograr el título del campeonato doméstico. Además, Franco Mastantuono fue expulsado en el minuto 90, 20 antes de entrar al terreno de juego y sustitutición de Arda Güler. En este sentido, Muñiz Ruiz, colegiado del partido, señaló en el acta las palabras del argentino y el motivo de su tarjeta roja: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza'. Por ello, el exfutbolista de River Plate podría ser sancionado con dos partidos, tal y como recoge el artículo 124 del Código Displinario de la RFEF.

Arbeloa, en serios problemas en el Real Madrid

Arbeloa volvió a quedar señalado en un partido del Real Madrid. El técnico salmantino firmó su cuarta derrota en 12 encuentros, desde que se hizo cargo del primer equipo. Una de ellas fue la temprana eliminación de Copa del Rey ante el Albacete, otra contra el Benfica, que le obligó a los blancos disputar los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. Por último, el conjunto merengue ha 'pinchado' en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, frente a Osasuna y Getafe, lo que les ha dejado con 60 puntos, a cuatro del actual líder, el Barcelona. Además, el equipo, ante los de Bordalás, volvió a penalizar la falta de efectividad en los últimos metros, pese a dejar un registro de 18 remates y 7 a puerta. No obstante, Martin Satriano hizo el único gol del partido, siendo uno de los tres lanzamientos que lograron los visitantes en el día de ayer en la portería de Courtois.

Por otro lado, Huijsen y Carreras vieron la quinta amarilla en el encuentro contra el Getafe, por lo que serán baja en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Celta de Vigo este viernes. Dos de los fichajes del conjunto de Arbeloa en la pasada ventana de traspasos volverán a jugar en LaLiga EA Sports en la visita del Elche al Bernabéu, fijada para el sábado 14 de marzo a las 21:00. Además, uno de los protagonistas del partido de ayer, de manera negativa, fue Franco Mastantuono. El argentino, que entró en el minuto 70 por Arda Güler, fue expulsado en el 90' por una acción en la que tenía el balón en juego el Getafe. Sin embargo, unas palabras hacia Muñiz Ruiz, colegiado del choque en feudo merengue, le hicieron acabar el mismo antes de lo previsto.

Las palabras de Mastantuono hacia Muñiz Ruiz y la posible sanción

En este sentido, el acta de Muñiz Ruiz reflejó el motivo de la expulsión de Mastantuono en los últimos minutos del Real Madrid - Getafe en el Bernabéu: "El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza'". Por ello, todo apunta a que el argentino será sancionado con dos partidos, tal y como recoge el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF: "Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Por ello, Mastantuono será otra de las bajas para visitar al Celta de Vigo de Giráldez este viernes en Balaídos, así como para recibir al Elche en el Bernabéu, en la que serían las dos próximas jornadas de LaLiga EA Sports. De esta manera, el jugador del Real Madrid sí podría jugar el importante encuentro frente al Manchester City del próximo miércoles 11 de marzo, correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Con ello, Arbeloa, que fue muy claro en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Getafe, tendrá más problemas de cara a las próximas convocatorias.