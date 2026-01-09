Bordalás, hundido tras perder ante la Real Sociedad: "No se lo deseo a nadie y no merezco lo que está ocurriendo esta temporada"

El técnico del Getafe compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota contra la Real Sociedad de Pellegrino Materazzo, que dejó en nada el gol de Juanmi en le minuto 90

El Getafe no pudo vencer a la Real Sociedad, que visitó en El Coliseum con motivo del encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás, muy castigados por las bajas en su plantilla, consiguieron empatar en el minuto 90 gracias al gol de Juanmi pero no pudieron evitar el tanto final de Aramburu, que daba la victoria al conjunto de Pellegrino Matarazzo. De esta manera, el técnico del conjunto azulón compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar esta derrota en el campeonato doméstico.

José Bordalás se abre sobre la situación del Getafe

En este sentido, Bordalás fue muy claro hablando de la derrota contra la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que analizó por su parte la victoria: "No se lo deseo a nadie y no merezco lo que está ocurriendo esta temporada. Ha sido duro porque en un partido que parecía encaminado al empate, después del 1-1 en los instantes finales, en ese córner nos han hecho el 1-2 y ha sido un momento duro. Pero dada la situación del equipo, mermado de efectivos, no queda otra que felicitar a los jugadores. Hemos terminado con chicos del filial, con jugadores cambiados de posición, sin centrales. No se lo deseo a nadie".

Además, Bordalás siguió afirmando que "quedaban pocos minutos y le dije a Nyom que fuera arriba para ver si cazábamos una segunda jugada, hemos tenido la fortuna de encontrarla con el empate que hizo Juanmi. Era un premio increíble por el momento en el que estábamos y por la situación que tenemos". Por otro lado, el técnico del Getafe fue preguntado por hacer un milagro esta temporada: "Milagros no. Esto es Primera y no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de Segunda RFEF. No te puedo hablar de nombres, no sé lo que ocurrirá. La situación es la que es, todo el mundo lo está viendo y el equipo necesita ayuda, porque si no, no vamos a poder competir. Nos da hasta donde nos da".

Juanmi lamenta la falta de jugadores y penaliza las lesiones

Por otro lado, Juanmi, protagonista del gol en el minuto 90, ha valorado al derrota del Getafe, que podría fichar a Dani Rodríguez en este mercado de fichajes: "Tenemos una plantilla que con lesiones y demás andamos justos. Pero estamos compitiendo. Hay chavales del filial que se dejan la vida. Ojalá que recuperemos pronto jugadores para conseguir el objetivo entre todos. En casa puntuar siempre es positivo y se nos escapa al final del partido. Además, en una jugada a balón parado, que está siendo un poco nuestro déficit esta temporada. Tenemos que mejorar mucho en eso. Nuestro equipo compite en cada partido como si fuera el último. Eso da opciones de estar en el partido hasta el último instante. Nos tenemos que hacer fuertes en casa para sumar de tres en tres".

Por último, Juanmi destacó el hecho de poder volver a hacer gol, aunque finalmente el Getafe perdiese contra la Real Sociedad: "Una alegría. Tuve una lesión, no conseguía encontrar ese ritmo y esa continuidad que necesita el jugador para coger confianza. Al final entrenando y cogiendo minutos voy a coger el nivel. Es lo que quiero. Estoy muy centrado. Ojalá que a partir de ahora lleguen goles y subamos posiciones en la tabla".