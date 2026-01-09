Getafe 1-2 Real Sociedad: Aramburu logra la primera victoria de Matarazzo con un 'cabezazo'

El defensa de 23 años dio los tres puntos en el último minuto en un partido que empezaron mandando los visitantes con el gol de Brais Méndez y empató Juanmi para los de José Bordalás en el 90' pero el jugador internacional con Venezuela aprovechó una salida fallida de David Soria para lograr el triunfo

Getafe y Real Sociedad medían sus fuerzas hoy en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Bordalás, por un lado, introducía la novedad de Mestanza, un centrocampista que ya tuvo minutos en el empate contra el Rayo Vallecano de la semana pasada. Por su parte, Pellegrino Materazzo dejaba fuera del once a Zubeldia y Gorrotxategi y, en su segundo encuentro al frente del banquillo vasco, alineaba un tridente en ataque formado por Take Kubo, Oyarzabal y Guedes.

Brais Méndez desatasca a la Real Sociedad

Por un lado, el Getafe salió con el siguiente once inicial para recibir a la Real Sociedad: David Soria, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Diego Rico, Nyom, Mestanza, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Javi Múñoz y Adrián Liso. Por otra parte, Pellegrino Materazzo decidió empezar con Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Martín, Caleta - Car, Sergio Gómez, Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal y Guedes. De esta manera, Bordalás, que alertó en rueda de prensa sobre los pocos efectivos que dispone, introdujo a Mestanza, que se estrenaba como titular tras tener minutos la semana pasada ante el Rayo Vallecano. Además, el joven futbolista fue de lo más destacados de los locales en la primera parte, en la que mandó el conjunto visitante. La Real Sociedad fue dominadora del juego y en el minuto 36 tuvo el premio por ello. Brais Méndez aprovechó un balón que recibió en la frontal del área para definir, de primeras y de volea, haciendo imposible la parada a David Soria.

Por otro lado, el Getafe apenas intimidó la portería de Álex Remiro, ya que lograron tres remates en total en la primera parte, siendo dos de ellos entre los tres palos. Además, el conjunto de José Bordalás lanzó un saque de esquina, a diferencia de los dos que tuvo el equipo de Pellegrino Matarazzo. Por ello, los locales penalizaron la falta de ataque, ya que el técnico decidió alinear en la punta de ataque a Mario Martín y Javi Muñoz, dos centrocampistas, dejando a delanteros en el banquillo como Juanmi o Coba da Costa, posibles soluciones. Todo ello, a la espera del fichaje del 'Chimy' Ávila, futbolista del Real Betis, que sigue siendo una incógnita.

Aramburu deja en nada el gol de Juanmi

La segunda parte tuvo una tónica parecida a la primera. De hecho, la Real Sociedad tuvo ocasiones claras para poner el 0-2 en El Coliseum, como la de Oyarzabal en el minuto 59, pero su definición no acabó entre los tres palos. Además, la superioridad del equipo de Pellegrino Matarazzo llevó a Bordalás hacer un doble cambio, dando entrada a Álex Sancris y Juanmi por Mestanza y Adrián Liso. Por otro lado, Kubo fue uno de los jugadores más activos del conjunto visitante, muy activo durante todo el partido.

Además, el Getafe tuvo la mala noticia de la lesión de Juan Iglesias, que podría firmar su fichaje por el Sevilla, se tuvo que retirar en el minuto 80. Por ello, Bordalás tuvo que gastar las últimas opciones que le quedaban en el banquillo, dando entrada a Ismael. De esta manera, Juanmi, que entró en el minuto 57, desató la locura en el 90 con su gol que ponía el empate en el marcador. El ex del Real Betis ponía el empate momentáneamente en el marcador. Sin embargo, Aramburu aprovechaba una salida fallida de David Soria, en la última jugada, para cabecear y hacer el segundo del partido y dar el gol de al victoria para los txurdin.

Próximos partidos de Getafe y Real Sociedad

Tras ello, el Getafe volverá a jugar en El Coliseum el próximo fin de semana, donde recibirá al Valencia, en el partido fijado para el domingo 18 de enero a las 14:00. En la jornada 21, los de José Bordalás visitarán al Girona en Montilivi. Por otro lado, la Real Sociedad jugará el próximo martes el duelo de octavos de final de Copa del Rey ante Osasuna y el domingo recibirá en su estadio al Barcelona, que jugará pasado mañana la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid.

Ficha técnica:

1.- Getafe: Soria; Femenía, Juan Iglesias (Isma, min. 78), Nyom, Diego Rico; Mestanza (Sancris, min. 57), Milla, Arambarri, Javi Muñoz (Joselu, min. 78), Liso (Juanmi, min. 57); y Mario Martín (Montes, min. 64).

2.- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez (Aihen Muñoz, min. 83); Kubo, Turrientes (Gorrotxa, min. 65), Soler (Marín, min. 83) Guedes (Barrenetxea, min. 58); Brais Méndez (Sucic, min. 58) y Oyarzabal.

Goles: 0-1, min. 36: Brais Méndez; 1-1, min. 90: Juanmi; 1-2, min. 96: Aramburu.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Nyom (min. 22) por parte del Getafe y a Aramburu (min. 63) por parte de la Real Sociedad.

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante cerca de 10.000 espectadores.