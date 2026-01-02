Rayo Vallecano 1-1 Getafe: Arambarri rompe la mala racha azulona y prolonga la falta de victoria rayista

Rayo Vallecano y Getafe empatan en el primer encuentro de 2026 en LaLiga y se prolongan las malas rachas de ambos equipos, los cuales suman más de un mes sin ganar, aunque los azulones evitan en el último minuto reglamentario su cuarta derrota consecutiva

Inicio de año en Vallecas, Rayo Vallecano y Getafe disputaron el primer encuentro de 2026 en LaLiga, con un ‘sold out’ en el feudo rayista. Los equipos, consciente de la importancia del derbi, la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso y empezar el año con buen pie, ofrecieron un partido muy igualado, donde hubo pocas ocasiones, pero un gran ritmo de juego.

De Frutos vuelve para consolidarse

Comenzó el partido con dos equipos muy intensos y agresivos en ataque, que buscaban la posesión sin parar con grandes presiones, provocando un inicio de partido algo errático y de gran velocidad. Entre idas y venidas, con dos equipos que se repartían la posesión alternando ataques de poco peligro, pasó la primera media hora de juego donde los locales tuvieron algo más de control, pero los azulones disfrutaron de jugadas un tanto más llamativas.

Nada más cumplir los primeros treinta minutos, llegaría la primera acción de peligro real. Un disparo muy potente de Adrián Liso que hizo volar a Batalla para evitar que el marcador se moviera. Tras ello llegaría la respuesta local, con una jugada muy elaborada que acabó con un intento de Óscar Valentín desde la frontal, el cual se marchó rozando la escuadra derecha de David Soria.

Sin grandes acciones de peligro, hubo que esperar hasta el último minuto reglamentario de la primera mitad para ver el primer tanto del partido. Gran jugada del Rayo Vallecano que acabó con un centro desde la banda izquierda para De Frutos, quien regresaba al once titular. El atacante español, que esperaba desde el lateral derecho del área pequeña, enganchó una magnífica volea para encontrar la portería de David Soria. El balón, con gran potencia, le botó delante al guardameta que, pudiendo haber hecho algo más, acabó introduciendo el esférico en su portería.

Con tan solo un minuto más de añadido, el partido se marchaba a vestuarios con los locales por delante tras cuarenta y cinco minutos muy igualados, donde una de las dos jugadas de mayor peligro acabó en gol.

Milla y Arambarri vuelven a salvar al Getafe

El Getafe aprendió de sus errores y comenzó la segunda mitad tratando de conservar la posesión del esférico, buscando la portería rival con jugadas de mayor desarrollo. Bordalás no quiso prolongar mucho los cambios, y antes de cumplir la primera hora de partido ya introdujo a dos hombres de refresco.

Lo intentaron los azulones que pusieron contra las cuerdas al Rayo, teniendo jugadas de mucho peligro, como un remate de Duarte que se marchó rozando el palo. Con el paso de los minutos, los entrenadores quisieron replantear sus tácticas realizando cambios constantes, donde los locales parecieron salir algo más beneficiados.

Con la llegada de los últimos cinco minutos, y tras agotar sus cambios, el Rayo encontró en la posesión su mejor defensa, dejando casi sin opciones al Getafe para que lograran el empate. Dormían los rayistas el partido ante la desesperación azulona, que busca la portería rival con rapidez.

Quien la busca la consigue, y el Getafe pretendió el empate durante toda la segunda mitad. Así, ya en el minuto 90, la pareja de oro azulona, Luis Milla y Arambarri, lograrían el tanto que devolvía la igualdad. El centrocampista español puso un centro divino tras una falta lejana, y el uruguayo apareció por los aires para batir a Batalla de cabeza. Gran cabreo de Íñigo Pérez que advirtió a su defensa de la entrada de Arambarri al área.

Tras 6 minutos de añadido que se extendieron un par más por las pérdidas de tiempo, llegaba el final del encuentro con un empate cosechado en el último minuto reglamentario de cada mitad. Partido muy igualado entre dos equipos que siguen sin encontrar la victoria tras varias jornadas de liga.

Ficha técnica

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Mendy, in. 40), Chavarría; Isi (Pedro Díaz, min. 81), Unai López (Gumbau, min. 81), Valentín; De Frutos ('Pacha' Espino, min. 67), Camello (Fran Pérez, min. 67) y Álvaro García.

1 - Getafe: Soria; Juan Iglesias (Sancris, min. 58) (Joselu, min. 82), Duarte, Djené, Diego Rico; Kiko Femenía, Milla, Arambarri, Javi Muñoz (Mestanza, min. 82); Mario Martín (Juanmi, min. 58) y Liso (Coba, min. 67).

Goles: 1-0, min. 46+: De Frutos; 1-1, min. 91: Arambarri.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Mostró cartulina amarilla a Unai López (min. 72), Fran Pérez (min. 90) y Ratiu (min. 94), por parte del Rayo Vallecano; y a Djené (min. 36), Juan Iglesias (min. 53), Duarte (min. 55) y Soria (min. 93), por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante cerca de 13.000 espectadores.