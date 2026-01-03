Las lágrimas de las que ya habla toda la liga española por culpa de Bordalás

Al técnico azulino no le tembló el pulso a la hora de señalar a Sancris en el encuentro ante el Rayo Vallecano. Le introdujo en el campo en el 57' y, en menos de 30 minutos, le sustituyó por un jugador del filial

El Getafe sacó petróleo de Vallecas en un choque horrible en el que no propuso casi nada. No mucho menos que su rival, que por lo menos fue mejor en el acto inicial y se encomendó en el segundo acto a aguantar el marcador para condenarse a perder dos puntos por su poca ambición para rematar a un grupo de jugadores tocado.

Pero, sin duda alguna, la imagen de la que todo el mundo habla este sábado en la liga española es la de Sancris, jugador azulino, desolado al final del partido tras ser sustituido por Bordalás cuando no llevaba ni media hora en el terreno de juego.

Al entrenador del equipo madrileño no le tembló el pulso a la hora de señalarlo. Le dio entrada en el minuto 57 por Juan Iglesias y le sustituyó por Joselu, jugador del filial, en el 82. Y con estas palabras explicó en la rueda de prensa su decisión: "Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Son decisiones que no son agradables para mí como técnico. Pero siempre busco lo mejor para el equipo". Y la jugada le salió bien, puesto que Joselu fue quien provocó la falta del gol de Arambarri.

Anteriormente, el técnico conjunto getafense había alabado el trabajo de su colectivo: "Tengo que darle la enhorabuena a los chicos. Han trabajado fenomenal. Veníamos con muchas bajas y con muchos problemas. Hemos terminado el partido con chicos del filial y al final este punto sabe muy bien por ellos, por el esfuerzo y el compromiso. No se les puede reprochar nada. Les felicito porque vivimos un ejercicio de supervivencia cada fin de semana. Sumar un punto en las circunstancias que estamos, tiene mérito".

"Creo en el trabajo. Es verdad que sumar un punto aquí, en Primera División y con muchos del filial tiene mucho mérito. Uno de ellos había entrando una sesión con nosotros (Alejandro Mastenza) y el otro ha provocado la falta del gol (Joselu). La verdad que es un ejercicio de supervivencia. No tengo ninguna duda. Es evidente. Necesitamos que nos ayuden. Somos la única plantilla del fútbol profesional que tenemos cinco fichas libres", agregó.

Bordalás defiende a David Soria ante el gol recibido en Vallecas

También tuvo palabras para el portero David Soria y señaló que aporta muchísimo al Getafe porque es un gran profesional: "Da mucha seguridad y competitividad. El gol, posiblemente le botó mal. Ha sido muy sorpresivo el disparo. Pero luego ha estado muy notable. No nos han generado casi ocasiones claras el Rayo. No han generado muchas. Ellos tuvieron el acierto o la fortuna de marcarnos el gol".