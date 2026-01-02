Rayo Vallecano - Getafe en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 18 en LaLiga

Rayo Vallecano y Getafe se enfrentan en la jornada 18 de LaLiga, en el primer encuentro de 2026. Ambos equipos buscarán una victoria que los mantenga alejados del descenso, mientras los rayistas piensan en una eliminatoria de la Copa del Rey, y los azulones quieren alcanzar cotas más altas en la clasificación

El conjunto de Íñigo Pérez vive un momento muy complicado en LaLiga. Desde el 26 de noviembre el conjunto rayista no conoce la victoria. En sus últimos cinco partidos nacionales han obtenido 2 derrotas y 3 empates

Por su parte, los de Bordalás sufren la peor racha de la temporada. El equipo encadena 3 derrotas consecutivas, habiendo sufrido derrotas en 5 de los últimos 6 duelos de liga. Su última victoria, el 28 de noviembre ante el Elche

El Rayo Vallecano está peligrosamente cerca de los puestos de descenso, a 3 puntos, mientras que, el Getafe, se sitúa en mitad de la tabla, a 5 puntos de la zona de peligro y a 8 de Europa

El encargado de dirigir el encuentro entre Rayo Vallecano y Getafe será Miguel Ángel Ortiz, que contará en el VAR con Javier Iglesias

Este encuentro de la jornada 18 de LaLiga tendrá lugar en el Estadio de Vallecas, hogar del Rayo Vallecano, con capacidad para más de 14.000 espectadores

Iñigo Pérez, antes de enfrentarse al Getafe: "Cuando las rachas son negativas tenemos que tener tranquilidad y equilibrio"

Bordalás avisa de la dificultad del partido contra el Rayo Vallecano: "Sabemos que tenemos que estar a un gran nivel"

Reparto de la posesión entre Rayo y Getafe, donde los locales buscan defenderse con el balón

Los locales controlan la posesión y tratan de buscar el camino a portería. Eso sí, la salida de balón rayista está siendo muy presionada por el conjunto azulón

Ratiu despeja un balón dentro del área elevando el pie hasta la cabeza de Liso. Juego peligroso que el árbitro decide no pitar

Ahora son los visitantes quienes llevan la iniciativa y encierran al Rayo en su campo

Lanzó directa la falta sobre un David Soria que usó los puños para mandar el balón a saque de esquina

Adrián Liso buscó el gol con un trallazo a la portería rayista desde dentro del área, provocando que el guardameta argentino tuviera que realizar una estirada magnífica

Un remate de cabeza impacta en Djené y los locales piden mano, pero el árbitro, muy atento, indica que el esférico golpea en el cuerpo

Gran jugada elaborada por los locales que acaba con un disparo de Óscar Valentín desde la frontal, que se marcha rozando la escuadra de Soria

Gran pase de Isi que buscaba a Álvaro. El guardameta azulón tuvo que intervenir para cortar el envío

Le llega un balón llovido a Jorge de Frutos que, con una gran volea, manda el balón hacia la portería de Soria. El esférico le bota delante al guardameta y, pudiendo haber hecho algo más, acaba concediendo el tanto

Lejeune antes de marcharse a vestuarios: "Ha sido un golazo, hicimos una buena primera parte. Hay que mejorar algunas cosas y seguir con lo que estamos haciendo"

Mario Martín habla de la segunda mitad: "Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Estamos planteando nuestro partido y tenemos que seguir igual en la segunda parte"

El Estadio Municipal de Vallecas acoge el primer duelo de LaLiga en 2026. El Rayo Vallecano recibe en su feudo al Getafe, en un derbi madrileño marcado por la necesidad de ambos equipos de reencontrarse con la victoria, para poder alejarse de los puestos de descenso.

Así llega el Rayo Vallecano

El conjunto de Vallecas vive un momento irregular. La plantilla de Íñigo Pérez despidió 2025 con una dolorosa derrota por 4-0 ante el Elche. Antes de ello, habían perdido otro encuentro, ante el Espanyol, y empatado otros tres, frente al Real Betis, Valencia y Real Oviedo. Para encontrar la última victoria del Rayo Vallecano en casa, hay que desplazarse hasta el 26 de octubre, donde vencieron por la mínima al Alavés.

A pesar de ello, en la Conference League sí han obtenido importantes triunfos, al igual que en la Copa del Rey, donde el próximo 6 de enero tendrán que hacer frente a la eliminatoria de dieciseisavos de final frente al Granada en territorio andaluz.

Con 18 puntos obtenidos tras 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas, el conjunto rayista está a 3 puntos de la zona de peligro en la clasificación, siendo vital puntuar para evitar la posibilidad de empezar el año de la peor manera posible, recibiendo un jarro de agua fría justo antes de una eliminatoria que se prevé muy complicada.

Así llega el Getafe

José Bordalás vive uno de sus momentos más duros de la temporada. Con los rumores de una posible salida a la Premier League, el técnico alicantino suma tres derrotas consecutivas, ante Real Betis, Espanyol y Villarreal. A ello, hay que sumarle la dolorosa eliminación de la Copa del Rey por el Burgos. Su última victoria en liga, ante el Elche, se produjo el 28 de noviembre, provocando que el equipo lleve más de un mes sin ganar en la competición.

Con todo ello, el Getafe vive una situación más cómoda que su rival. Tras 6 victorias, 2 empates y 9 derrotas, el equipo se sitúa en la zona media de la tabla con 20 puntos, teniendo los puestos europeos a 8. Un triunfo en el derbi les podría acercar a esa zona, alejándolos un poco más del peligro del descenso, situado a 5 puntos.

Inicia un nuevo año mientras nos aceramos al ecuador de la temporada en LaLiga. Íñigo Pérez y José Bordalás tendrán que afrontar un duro encuentro mientras esperan posibles refuerzos invernales y plantean el regreso a la actividad tras las vacaciones navideñas.