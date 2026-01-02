Rayo Vallecano - Getafe en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 18 en LaLiga
Rayo Vallecano y Getafe se enfrentan en la jornada 18 de LaLiga, en el primer encuentro de 2026. Ambos equipos buscarán una victoria que los mantenga alejados del descenso, mientras los rayistas piensan en una eliminatoria de la Copa del Rey, y los azulones quieren alcanzar cotas más altas en la clasificación
Rayo
Getafe
Minuto a minutoActualizar narración
Mario Martín habla de la segunda mitad: "Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Estamos planteando nuestro partido y tenemos que seguir igual en la segunda parte"
Lejeune antes de marcharse a vestuarios: "Ha sido un golazo, hicimos una buena primera parte. Hay que mejorar algunas cosas y seguir con lo que estamos haciendo"
¡Final de la primera parte! De Frutos, sobre la bocina, pone por delante a los locales en un encuentro muy igualado. Rayo Vallecano 1-0 Getafe
El tiempo extra es de 1 minuto, nos iremos hasta el 46'
¡Goooooool del Rayo Vallecano!
Le llega un balón llovido a Jorge de Frutos que, con una gran volea, manda el balón hacia la portería de Soria. El esférico le bota delante al guardameta y, pudiendo haber hecho algo más, acaba concediendo el tanto
Soria evita el peligro
Gran pase de Isi que buscaba a Álvaro. El guardameta azulón tuvo que intervenir para cortar el envío
Cambio en el Rayo Vallecano
Luiz Felipe no puede continuar y es sustituido por Mendy
Amarilla para Djené
El defensa azulón ve la primera cartulina del partido por una fea entrada sobre De Frutos
Casi marca el Rayo
Gran jugada elaborada por los locales que acaba con un disparo de Óscar Valentín desde la frontal, que se marcha rozando la escuadra de Soria
Pide penalti el Rayo
Un remate de cabeza impacta en Djené y los locales piden mano, pero el árbitro, muy atento, indica que el esférico golpea en el cuerpo
Vuela Batalla
Adrián Liso buscó el gol con un trallazo a la portería rayista desde dentro del área, provocando que el guardameta argentino tuviera que realizar una estirada magnífica
Vuelve la posesión al Rayo
Relajan los locales las pulsaciones con un control del esférico poco peligroso
Gran disparo de Lejeune
Lanzó directa la falta sobre un David Soria que usó los puños para mandar el balón a saque de esquina
Se duele Chavarría
El lateral cae tras una acción con Femenía y se lleva la mano al tobillo
Arambarri quería un golazo
El uruguayo buscó un remate acrobático para mandar a portería el centro de Femenía
Ataques peligrosos de los azulones
Ahora son los visitantes quienes llevan la iniciativa y encierran al Rayo en su campo
El Getafe reclama penalti
Ratiu despeja un balón dentro del área elevando el pie hasta la cabeza de Liso. Juego peligroso que el árbitro decide no pitar
Sufre el Getafe
Los locales controlan la posesión y tratan de buscar el camino a portería. Eso sí, la salida de balón rayista está siendo muy presionada por el conjunto azulón
Crece el Rayo ante los errores del Getafe
Los locales empiezan a sumar prometedores saques de esquina y ponen en peligro la portería de David Soria
Primera aparición de Batalla
El guardameta del Rayo atrapa una volea de Javi Muñoz tras varios rechaces en el área
Inicio de partido roto
Reparto de la posesión entre Rayo y Getafe, donde los locales buscan defenderse con el balón
¡Comienza el partido! Rayo Vallecano y Getafe buscan los primeros 3 puntos del año, da inicio LaLiga en 2026
¡Saltan los titulares!
Suena el himno del Rayo Vallecano y los 22 protagonistas del inicio salen al terreno de juego
Regresan los jugadores a vestuarios
El partido comienza en tan solo 10 minutos
Repasamos los onces iniciales
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Oscar Valentín,Unai López; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello
Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Arambarri, Luis Milla; Javi Muñoz, Liso, Mario Martín
El Rayo anuncia 'sold out' en Vallecas
¡Calientan los protagonistas!
El Rayo anuncia un nuevo fichaje
Carlos Martín llega cedido desde el Atlético de Madrid hasta el verano
El Getafe ya está en Vallecas
¡Bordalás anuncia a sus titulares!
El Getafe sale en Vallecas con: David Soria; Kiko Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Arambarri, Luis Milla; Javi Muñoz, Liso, Mario Martín
¡Tenemos el once del Rayo Vallecano!
Íñigo Pérez inicia el año con este once: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Oscar Valentín,Unai López; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello
Un partido especial para un aficionado azulón
El Getafe responde
Con un gol de Foulquier, el conjunto azul recuerda el enfrentamiento ante el Rayo
El Rayo usa la hemeroteca
El conjunto local recuerda el gol de Lejeune en la última visita del Getafe a Vallecas
El resto de partidos de la jornada 18 en LaLiga
Todos los encuentros de la primera jornada de liga en 2026 podrán ser seguidos en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo
El Getafe, listo para afrontar su primer duelo del año
El Rayo da la bienvenida al 2026
Bordalás analiza al Rayo
Íñigo Pérez analiza la mala racha de su equipo
El estadio de hoy
Este encuentro de la jornada 18 de LaLiga tendrá lugar en el Estadio de Vallecas, hogar del Rayo Vallecano, con capacidad para más de 14.000 espectadores
El árbitro de esta noche
El encargado de dirigir el encuentro entre Rayo Vallecano y Getafe será Miguel Ángel Ortiz, que contará en el VAR con Javier Iglesias
La clasificación de LaLiga
El Rayo Vallecano está peligrosamente cerca de los puestos de descenso, a 3 puntos, mientras que, el Getafe, se sitúa en mitad de la tabla, a 5 puntos de la zona de peligro y a 8 de Europa
Así llega el Getafe
Por su parte, los de Bordalás sufren la peor racha de la temporada. El equipo encadena 3 derrotas consecutivas, habiendo sufrido derrotas en 5 de los últimos 6 duelos de liga. Su última victoria, el 28 de noviembre ante el Elche
Así llega el Rayo Vallecano
El conjunto de Íñigo Pérez vive un momento muy complicado en LaLiga. Desde el 26 de noviembre el conjunto rayista no conoce la victoria. En sus últimos cinco partidos nacionales han obtenido 2 derrotas y 3 empates
¡Buenas tardes y feliz año! Esta noche da comienzo LaLiga en 2026 con un magnífico Rayo Vallecano - Getafe en el Estadio Municipal de Vallecas a partir de las 21.00 horas
El Estadio Municipal de Vallecas acoge el primer duelo de LaLiga en 2026. El Rayo Vallecano recibe en su feudo al Getafe, en un derbi madrileño marcado por la necesidad de ambos equipos de reencontrarse con la victoria, para poder alejarse de los puestos de descenso.
Así llega el Rayo Vallecano
El conjunto de Vallecas vive un momento irregular. La plantilla de Íñigo Pérez despidió 2025 con una dolorosa derrota por 4-0 ante el Elche. Antes de ello, habían perdido otro encuentro, ante el Espanyol, y empatado otros tres, frente al Real Betis, Valencia y Real Oviedo. Para encontrar la última victoria del Rayo Vallecano en casa, hay que desplazarse hasta el 26 de octubre, donde vencieron por la mínima al Alavés.
A pesar de ello, en la Conference League sí han obtenido importantes triunfos, al igual que en la Copa del Rey, donde el próximo 6 de enero tendrán que hacer frente a la eliminatoria de dieciseisavos de final frente al Granada en territorio andaluz.
Con 18 puntos obtenidos tras 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas, el conjunto rayista está a 3 puntos de la zona de peligro en la clasificación, siendo vital puntuar para evitar la posibilidad de empezar el año de la peor manera posible, recibiendo un jarro de agua fría justo antes de una eliminatoria que se prevé muy complicada.
Así llega el Getafe
José Bordalás vive uno de sus momentos más duros de la temporada. Con los rumores de una posible salida a la Premier League, el técnico alicantino suma tres derrotas consecutivas, ante Real Betis, Espanyol y Villarreal. A ello, hay que sumarle la dolorosa eliminación de la Copa del Rey por el Burgos. Su última victoria en liga, ante el Elche, se produjo el 28 de noviembre, provocando que el equipo lleve más de un mes sin ganar en la competición.
Con todo ello, el Getafe vive una situación más cómoda que su rival. Tras 6 victorias, 2 empates y 9 derrotas, el equipo se sitúa en la zona media de la tabla con 20 puntos, teniendo los puestos europeos a 8. Un triunfo en el derbi les podría acercar a esa zona, alejándolos un poco más del peligro del descenso, situado a 5 puntos.
Inicia un nuevo año mientras nos aceramos al ecuador de la temporada en LaLiga. Íñigo Pérez y José Bordalás tendrán que afrontar un duro encuentro mientras esperan posibles refuerzos invernales y plantean el regreso a la actividad tras las vacaciones navideñas.