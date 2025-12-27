Sandoval señala al líder del 'EuroRayo': "El buque insignia es Lejeune"

El técnico del ascenso y el Tamudazo regresa a Vallecas y analiza el momento histórico del Rayo en Europa

José Ramón Sandoval nunca pisa Vallecas como un visitante más. Para él, ese estadio es memoria, emoción y supervivencia. Allí vivió dos de los capítulos más importantes de su carrera y de la historia reciente del Rayo Vallecano: el ascenso a Primera en la temporada 2010-11 y la permanencia agónica sellada por el mítico gol de Raúl Tamudo un año después. Dos hitos que, como él mismo recuerda, “salvaron al club” y quedaron grabados para siempre en el imaginario del barrio.

Años después, Sandoval sigue ligado al fútbol desde otros ámbitos. Forma parte de la comisión de expertos que analizan las jugadas polémicas para el CTA y este fin de semana volvió a sentarse en el banquillo con motivo del partido solidario entre artistas y famosos. La excusa perfecta para regresar a casa.

Vallecas, un lugar que no se olvida

Nada más llegar, las sensaciones volvieron de golpe. “Estoy muy ilusionado, he visto a viejos amigos. Esta es mi casa”, confesó. El simple gesto de aparcar junto al estadio y atravesar el túnel de vestuarios removió recuerdos imborrables. “Siempre me paraba ahí a mirar al frente. Este campo y este club tienen alma, son la esencia de este barrio”, explicó con emoción.

Sandoval no esquiva la nostalgia cuando se le recuerda lo vivido. “Son momentos que no se repetirán, aunque se consigan otras cosas. Aquello fue como dos Champions para la gente de Vallecas”, afirmó, consciente de lo que significaron aquellos éxitos para una afición acostumbrada a resistir.

El EuroRayo y el valor del grupo

Desde la distancia, el técnico disfruta como un aficionado más del momento actual del equipo. “Estoy disfrutando muchísimo. Me estoy divirtiendo”, reconoce al hablar del Rayo que compite en Europa. Sandoval valora especialmente el camino recorrido y el trabajo del actual cuerpo técnico. “Hay que disfrutar del proceso, de lo que Iñigo y el equipo están consiguiendo. Esto quedará siempre en el recuerdo”, aseguró.

Preguntado por las opciones en la Conference League, no duda. “Por supuesto que se puede ganar. El Rayo no ha sido inferior a ningún equipo. Ha competido muy bien”, explicó, destacando un factor clave. “El grupo humano está siendo muy unido y eso es fundamental a la hora de conseguir objetivos”.

Lejeune, el líder silencioso

Al hablar de nombres propios, Sandoval no se esconde. “Siempre Trejo”, dice primero, por vínculo personal y sentimental. Pero cuando se trata de liderazgo futbolístico, lo tiene claro. “Para mí, el buque insignia de este Rayo es Lejeune. Es fundamental”, sentenció.

También tuvo palabras para otros futbolistas y recordó su influencia en algunas llegadas. “He coincidido con Gumbau y Batalla. Cuando el club me pidió recomendación se lo dije: que no dudara, porque son jugadores top”. Palabras de alguien que conoce Vallecas y sabe reconocer cuándo un equipo tiene algo especial entre manos.