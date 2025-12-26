El Comité de Disciplina retira la amarilla a Unai López tras aceptar el recurso del Rayo

El Rayo Vallecano ha logrado que el Comité de Disciplina de la RFEF deje sin efecto la tarjeta amarilla mostrada a Unai López ante el Elche. El organismo considera acreditado que no existió el derribo reflejado en el acta arbitral, dando la razón al club madrileño

El Rayo Vallecano recibió este miércoles una noticia positiva en los despachos. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha estimado las alegaciones presentadas por la entidad franjirroja y ha anulado la tarjeta amarilla que vio Unai López durante el partido disputado el pasado domingo frente al Elche.

La acción se produjo en el minuto 57 del encuentro. Según reflejó el colegiado Adrián Cordero Vega en el acta arbitral, el centrocampista fue amonestado por “derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance y evitando un ataque prometedor”. Una interpretación que desde el club vallecano nunca compartieron y que motivó la presentación de un recurso formal ante el Comité de Disciplina.

El Rayo defendía que existía un error claro y manifiesto en la apreciación arbitral, ya que, según argumentó en su escrito, no se producía contacto físico alguno entre Unai López y el jugador rival. Sin ese contacto, sostenía el club, no podía hablarse jurídicamente de derribo ni, por tanto, de infracción sancionable.

El vídeo desmonta el acta arbitral

El Comité de Disciplina ha respaldado la tesis del Rayo tras analizar las imágenes de la jugada. En su resolución, el organismo considera que el visionado del vídeo demuestra de manera inequívoca que el hecho descrito en el acta no se corresponde con lo ocurrido sobre el terreno de juego.

“Queda acreditada la inexistencia del hecho reflejado en el acta”, señala el fallo, una conclusión que ha llevado a dejar sin efecto la amonestación mostrada al futbolista. La decisión supone una rectificación poco habitual, ya que los comités suelen conceder un alto grado de veracidad a las actas arbitrales, salvo en casos de error manifiesto como el que ahora se reconoce.

Un alivio deportivo para el Rayo Vallecano

Más allá del aspecto simbólico, la anulación de la amarilla tiene una lectura práctica importante. Unai López evita así acumular sanciones de cara a las próximas jornadas, algo especialmente relevante en el reinicio de la temporada tras la llegada del año nuevo, donde el equipo de Íñigo Pérez deberá rotar entre LaLiga, la eliminatoria de Copa del Rey ante el Granada y la Conference League.

El caso de Unai López refuerza la idea de que el recurso disciplinario puede ser una herramienta eficaz cuando existen pruebas audiovisuales claras. El Comité ha vuelto a apoyarse en la tecnología para corregir una decisión tomada en directo, algo que, aunque excepcional, va ganando peso en los últimos años en el campeonato nacional.