Pellegrini, muy claro sobre el VAR, adelanta el parte médico de Ruibal y Bakambu

El técnico chileno no entiende "que se tardara casi diez minutos en revisar dos jugadas que nadie había protestado" y espera que los árbitros "cambien ese protocolo"

"Fue un partido muy disputado y parejo. Nos quedamos con un punto cada uno, pero con la sensaciones en esos 10 minutos finales de que pudimos ganar, pero no convertimos. Por desgracia, la definición de Antony no nos dio el gol, pero el Rayo hizo un partido muy meritorio también. Nos pusimos en ventaja y ellos empataron en prácticamente su única ocasión del primer tiempo. Tampoco creamos nosotros muchas más para haber aumentado la ventaja", comenzaba resumiendo Manuel Pellegrini en los micrófonos de DAZN, donde el entrenador del Real Betis, que hizo un llamativo descarte en la víspera, lamentaba un 1-1 que se queda seguramente corto en la lucha por la Champions y por asegurar la UEL.

"Una interferencia del VAR absolutamente innecesaria"

Mucho más rotundo se mostró el 'Ingeniero' a la hora de analizar las dos acciones polémicas, casi idénticas, que terminaron quedándose en lo que había marcado Martínez Munuera a primera vista: "Lo he visto como una interferencia del VAR absolutamente innecesaria. Ninguno de los dos equipos reclamó nada y estuvieron casi cinco minutos revisando cada una de esas dos jugadas al límite. Ninguno de los dos, repito, reclamamos más que las faltas cobradas. Los futbolistas, que siempre están pendientes de reclamar, no lo hicieron. En acciones que por milímetros está dentro o fuera el VAR no debe entrar, salvo que haya un error flagrante. Por suerte, el árbitro tuvo la personalidad de no cambiar la decisión, porque creo que ninguna era penalti".

Los cambios por lesión de Bakambu y Ruibal

"Desgraciadamente, Cédric no podía seguir por un golpe fuerte en el muslo, porque había hecho un gran primer tiempo y el 'Cucho' Hernández no estaba todavía para 45 minutos. A Aitor le pasó igual, pero con el partido más avanzado; tiene una pequeña contractura. Vamos a ver cómo están; es difícil dar un diagnóstico. ¿Antony? El dolor no le afecta para jugar; hace un par de días de tratamiento y luego se entrena con todos. Estaba un poco desanimado por la oportunidad del final, que en caliente es normal, pero hay que seguir. Le he dicho que el fútbol te da y te quita".

Ahora, El Gran Derbi

"Intentamos seguir luchando, sobre todo con los puntos de local, para afianzarnos en posiciones europeas antes de que vuelva la UEL. Por eso, trataremos de ganar el domingo que viene al Sevilla FC, porque, en segundo lugar, es el rival más importante para la afición. Ojalá podamos sumar tres puntos de local para continuar en la parte de la clasificación en busca de uno de los dos objetivos", finalizaba Manuel Pellegrini en su primera comparencia antes de la rueda de prensa en La Cartuja, en la que incidió en los mismos asuntos prácticamente.