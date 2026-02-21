Puntos uno a uno del Real Betis en casa en LaLiga ante el Rayo Vallecano: Al derbi con demasiadas dudas

Pellegrini pierde a Valentín Gómez y seguramente a Aitor Ruibal y Bakambu, mientras que hombres como Fornals evidenciaron fatiga, con el 'Cucho' aún falto de forma

Empate y gracias para el Real Betis, que pudo ganar en el alargue por medio de Antony y verse beneficiado de una acción polémica entre Mendy y el 'Cucho' al poco de la reanudación, pero también perder si llega a castigarse esa vez como penalti y/o expulsión otra jugada idéntica entre Valentín Gómez (que se pierde el partido ante el Sevilla FC por acumulación de amarillas) y Ratiu. Tablas que no benefician a los verdiblancos en su carrera en pos de la Champions League, pues no peligra de momento la plaza de Europa League, y que siembra dudas para El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo, pues al 'Cucho' Hernández le falta mucho en lo que a forma se refiere, Fornals fue sustituido con síntomas de fatiga, como Cédric Bakambu y Aitor Ruibal, con sendas lesiones que habrá que valorar.

Así jugaron los heliopolitanos:

ÁLVARO VALLES: 5

Vendido en el 1-1, se mostró muy concentrado ante los disparos de Ilias e Isi por su palo. Aunque poco ortodoxo, despejó con la pierna una falta directa de Lejeune al filo del descanso. No tuvo que intervenir casi en la segunda mitad.

AITOR RUIBAL: 5

Inicia la acción del 1-0, forzando el fallo de Batalla. En defensa, Fran Pérez le buscaba continuamente las vueltas e Isi Palazón le ganó el sitio para hacer el empate. Pidió el cambio por un golpe.

DIEGO LLORENTE: 6

Contundente y expeditivo, tenía cuentas pendientes con Martínez Munuera y se le notó 'picado' en alguna protesta, como la de la acción que le volvió a cargar con tarjeta antes del intermedio. Mucho más intuitivo luego en lecturas y anticipaciones.

NATAN: 5

Un poco desubicado ante la inexistencia de una marca clara, ya que el Rayo jugaba con 'falso 9'. De menos a más para afianzar despejes e iniciar acciones en corto y en largo.

RICARDO RODRÍGUEZ: 5

Desde luego, mucho más entonado que el año pasado y que el inicio de esta temporada. La continuidad le ha devuelto la confianza y ni se complica ni se pone nervioso. Tiró de oficio y colocación.

MARC ROCA: 5

Temple ante la presión alta de los franjirrojos. Trató de asociarse, no siempre con éxito por la escasez de espacios.

FORNALS: 5

Seguramente el que menos cómodo se siente con este 1-4-3-3. Se fue cumplida la hora de partido, en parte con cargar con una amarilla, pero tampoco se le vio atinado ni certero.

FIDALGO: 7

Solidario en defensa, ayudando a Ricardo Rodríguez, así como en la creación (ofreciéndose mucho por dentro) y en los metros finales, cuando rompió líneas, aclaró el camino a los atacantes y trazó buenos desmarques. Todo lo hacía con sentido el ovetense, pensando también en la jugada siguiente. Se fue extenuado y algo desaparecido tras la entrada al campo de Pathé Ciss.

ANTONY: 5

Bien vigilado por el 'Pacha', hizo más daño esta vez con las diagonales por dentro. Tuvo el 2-0 a puerta vacía, pero, algo forzado, erró. Menos participativo que otras veces, habilitó a Ortiz en el gol bien anulado a Abde justo después de fallar un mano a mano que habría podido suponer el triunfo ya con el tiempo casi cumplido.

EZ ABDE: 5

No le salieron las cosas en el primer tiempo, tapado por Ratiu y las coberturas de Óscar Valentín. Mejoró luego, gozando de un par de buenas ocasiones al final. Le anularon un tanto por que el balón había salido por línea de fondo antes del pase de la muerte de Ortiz.

BAKAMBU: 7

Falló una muy clara que se fabricó él mismo, pero no perdonó en la segunda. Con la flechita para arriba. Inesperadamente, porque no había dado señales de estar lesionado, se quedó en el banquillo al descanso.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 5

Nada más salir, casi fuerza la segunda amarilla de Mendy y un penalti. Sin embargo, no se le vio casi nada desde entonces, demostrando estar muy lejos de su mejor estado de forma.

RODRIGO RIQUELME: 4

Salió frío, nada aconsejable por cómo estaba el partido. Blando en los cruces y fallón en las entregas. Se le va el año a este paso.

ORTIZ: 5

Le costó entrar al partido tras no haber calentado, pero se fue entonando y casi habilita a Abde en el alargue en lo que habría supuesto el 2-1.

VALENTÍN GÓMEZ: 4

Se pierde el derbi tras una entrada a destiempo que, además, pudo costar un penalti sobre la bocina y la roja directa.

DEOSSA: 4

Le dio Pellegrini un cuarto de hora y el alargue, pero el de Marmato llegó muchas veces tarde y vio una amarilla enseguida. No marcó diferencias atrás o arriba.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Repitió once por tercera jornada consecutiva, lo que suelen hacer los entrenadores cuando se gana y se hacen bien las cosas. Luego, no anduvo acertado con los cambios, que restaron más que sumaron.