Iñigo Pérez, tras el empate contra el Betis: "Tengo la sensación de haber perdido dos puntos"

El entrenador del Rayo Vallecano, tras el empate ante el Betis en La Cartuja, compareció en rueda de prensa para analizar sus sensaciones del choque contra los de Manuel Pellegrini, que les deja en la decimocuarta posición de la tabla con 26 puntos

El Rayo Vallecano sacó un punto de su visita al Betis, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Bakambu abrió el marcador en el minuto 16 y en el 42' puso el empate Isi Palazón, a pase de Ratiu. Tras ello, Iñigo Pérez, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el reparto de puntos en La Cartuja, que deja al equipo franjirrojo a tan solo dos puntos del descenso, que lo marca el Mallorca. Por otro lado, el próximo rival para los visitantes en el día de hoy será el Athletic Club en Vallecas.

Iñigo Pérez valora el empate en La Cartuja

De esta manera, Iñigo Pérez ha valorado, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, el empate ante el Betis en La Cartuja: "Pienso que el partido ha estado disputado, creo que ha habido momentos para uno y para otro. En líneas generales, he tenido la sensación, o tengo la sensación ahora mismo, de que hemos dominado, hemos producido lo que queríamos producir en este campo y ante este equipo tan complejo, sabiendo que en cualquier momento el Betis, en una jugada que no esperas o que no eres capaz de vislumbrar cinco segundos antes o después, te hacen gol. Entonces, es un partido que está muy bien jugado por nuestra parte y que nos sirve para tenerlo de referencia".

Por otro lado, Iñigo Pérez fue preguntado por la polémica del penalti, que pudo cambiar el devenir del encuentro, a lo que respondió de manera muy clara: "Bueno, no sé si estáis al corriente, pero siempre permanezco al margen de las decisiones arbitrales, así que seguiré con esta línea".

Por último, el entrenador del Rayo Vallecano destacó la importancia del punto ante la pelea por la permanencia en Primera División: "Sí, es cierto, estoy de acuerdo en que este año tiene toda la pinta de que encontrar la permanencia en la Primera División será complejo, también es cierto que nosotros, cuando empezamos cada temporada, sabemos que nuestro proyecto deportivo va a ser permanecer y sobrevivir, entonces, hasta ahí creo que estamos en las líneas marcadas. Ahora mismo tengo la sensación de haber perdido dos puntos, quizás sea por lo que ha sucedido en el partido, pero tengo esa sensación. Creo que, posteriormente y cuando el tiempo vaya pasando, valoraremos justamente que es un punto ante un gran rival en la situación en la que estamos, pero ahora mismo no te puedo mentir, la sensación es otra".

Los próximos encuentros del Rayo Vallecano

Tras el empate ante el Betis en La Cartuja, el Rayo Vallecano volverá a jugar en casa para recibir al Athletic Club, encuentro fijado para el sábado 28 de febrero a las 14:00 horas. Tras ello, los de Iñigo Pérez disputarán el choque, que fue aplazado, contra el Oviedo el cuatro de marzo a las 19:00 horas. Todo esto, pendiente del sorteo de octavos de final de la Conference League, ya que el equipo franjirrojo acabó la fase de liga en la quinta posición de la tabla y evitó, de esta manera, el play-off de la competición europea.