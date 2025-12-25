El Rayo Vallecano realizará en Vallecas un partido solidario por Navidad

El Rayo Vallecano cederá el Estadio de Vallecas el próximo sábado 27 de diciembre para acoger un partido solidario entre artistas y exfutbolistas, una cita ya tradicional en la Navidad madrileña. Con entrada gratuita, el evento organizado por Richy Castellanos destinará toda la recaudación a la Fundación Theodora, dedicada a apoyar a niños hospitalizados

Vallecas volverá a ser escenario de algo más que fútbol. Con apenas 48 horas de antelación y como regalo inesperado de Navidad, el Rayo Vallecano anunció un partido benéfico que reunirá a artistas, comunicadores y exjugadores de élite en su feudo, el Estadio de Vallecas, este sábado a partir de las 12.00 horas. El encuentro, de acceso gratuito mediante solicitud de entrada previa, tiene un objetivo claro: sumar esfuerzos y visibilidad para la Fundación Theodora, que desde 1993 trabaja para llevar apoyo emocional y sonrisas a niños que pasan estas fechas ingresados en hospitales.

La cita no es una más en el calendario solidario. Se trata de la 33ª edición del Partido Benéfico de Artistas y Famosos, una iniciativa que con el paso de los años se ha convertido en un clásico navideño en Madrid y que vuelve a encontrar cobijo en Vallecas gracias a la implicación del club y de su presidente, Raúl Martín Presa.

El estadio abrirá sus puertas a las 11.00 horas y las invitaciones podrán recogerse en las taquillas centrales. Todo lo recaudado a través de patrocinadores irá destinado íntegramente a la causa.

Un evento con historia y alma solidaria

Detrás de este partido está el nombre de Richy Castellanos, uno de los relaciones públicas más reconocidos del panorama español y el gran impulsor de una idea que nació casi por casualidad en 1995. Aquella primera edición, en la que coincidieron figuras como Alejandro Sanz y El Fary, sentó las bases de una tradición que ya suma tres décadas.

“Todos los años me dejan un estadio y lo que hago es convocar a más de cien famosos para que apoyen una causa noble”, explica Castellanos, que este año ha querido poner el foco en los niños hospitalizados durante la Navidad. “Mientras muchos disfrutan en casa esperando a Papá Noel o a los Reyes Magos, estos chavales están en hospitales y necesitan cariño, apoyo emocional y también económico”, señala.

A lo largo de los años, el partido ha recaudado fondos para diferentes causas como el cáncer infantil, la parálisis cerebral, UNICEF, la fibrosis quística o el síndrome de Down, consolidándose como una de las citas solidarias más longevas del deporte español.

Un cartel repleto de rostros conocidos

Uno de los grandes atractivos del encuentro será, como siempre, la nómina de participantes. Sobre el césped de Vallecas se mezclarán exfutbolistas de Primera división con actores, músicos y presentadores de primer nivel.

Entre los nombres confirmados figuran Paco Pavón, José Emilio Amavisca, Fernando Sanz, Sergi Barjuan, Luis Milla, Nolito o Paco Buyo, junto a artistas y comunicadores como Santiago Segura, José Mota, Manel Fuentes, Roberto Leal, Gonzo, DJ Nano, Kiki Morente, Camela o Juan José Ballesta. Juan y Medio ejercerá como árbitro del partido, mientras que el saque de honor correrá a cargo de Norma Duval y Cayetana Guillén-Cuervo, acompañadas por tres Reyes Magos, en un guiño especial a los más pequeños.

Entrada gratuita y un mensaje claro

Por primera vez, el acceso al partido será completamente gratuito. “Siempre se pedía un donativo, pero este año quienes pagan son los sponsors”, destaca Castellanos, agradeciendo el apoyo de las marcas patrocinadoras. La intención es clara: llenar el estadio y convertir la mañana del sábado en una fiesta familiar.

“Que la gente venga con niños, con primos, hermanos o sobrinos. Todos juntos podemos unirnos para dar calor en el estadio”, anima el organizador, que resume el espíritu del evento con una frase que lo define: “Cada día aspiro a hacer cosas buenas para la gente que lo necesita. Y si no puedo solo, pedir ayuda”. En Vallecas, este sábado, fútbol, famosos y solidaridad volverán a jugar en el mismo equipo.