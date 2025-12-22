A Vinicius le surge una llamativa opción en el fútbol español: "Si está a disgusto, lo fichamos"

El modesto La Bañeza FC de León ha ganado 120 series del Gordo de Navidad, premio con el que bromean sobre fichar al brasileño Vinicius, con su futuro en el aire en el Real Madrid

Hoy, 22 de enero, se ha celebrado el sorteo de Navidad en España, habiendo caído el Gordo de la Lotería de Navidad en Bañeza (León). Una suerte que ha sonreído a La Bañeza Fútbol Club, equipo leonés que ha repartido cerca de 120 series del número premiado entre jugadores, socios, directivos y padres.

Un premio que, lógicamente, ha destapado la alegría entre todos los premiados, hasta el punto de que el presidente de la entidad ha lanzado un mensaje a Vinicius. “Si está a disgusto, nosotros lo compramos”, ha dicho el mandamás en clara alusión al culebrón del brasileño en el Real Madrid, donde no acaba de asentarse este curso ante los ojos de la afición, que lo abucheó en el Santiago Bernabéu.

La Bañeza FC es el equipo sénior de la localidad, militando en Primera Regional de Castilla y León. En lo deportivo atraviesa un gran momento: “Vamos terceros y llevamos los siete últimos partidos ganados”.

Vinicius, con su futuro en el aire

Al margen de la llamativa opción que se le ha abierto a Vinicius gracias al Gordo de la Navidad, lo cierto es que el brasileño sigue con su futuro en el aire. Con contrato hasta junio de 2027, sigue sin renovar y enfrascado en un tira y afloja con el Real Madrid en el que no acaba de aclararse nada. Tras su enganchón con Xabi Alonso en el Clásico, este pasado fin de semana fue abucheado en el Bernabéu durante el partido ante el Sevilla FC. Y es que el madridismo no le perdona las formas.

De cara a gol, Vinicius afronta graves problemas en las últimas semanas, por lo que su situación como blanco no deja de enquistarse. Por ello, en la Premier están muy pendientes de ello, siendo clubes como el Liverpool o el Manchester United los que más interés habrían mostrado por hacerse con sus servicios si finalmente acaba saliendo del Real Madrid. The Mirror, incluso, informaba en las últimas horas de una presunta reunión entre rectores de los 'Red Devils' y representantes del futbolista brasileño, con la clara intención de conseguir firmarlo si no acaba renovando por el Real Madrid, donde no acaba de sentirse querido.

Una distancia que, realmente, se traduce en un conflicto económico, siendo el deseo del brasileño Vinicius, en todo momento, el acercar su contrato a los 30 millones de euros que marca el contrato de Mbappé, mientras que el Real Madrid le ha ofrecido una renovación que ronda los 20 millones de euros por temporada, lo que no acaba de contentar al internacional brasileño.