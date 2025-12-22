La afición del Real Madrid señala a los jugadores y respalda a Xabi Alonso

El Real Madrid cerró el año con victoria ante el Sevilla, pero el ambiente en el Santiago Bernabéu dejó claras las dudas de la afición. Los pitos volvieron a sonar y una macroencuesta refleja hacia dónde se dirige el descontento del madridismo en este momento de la temporada

El Santiago Bernabéu habló con claridad en el último partido del año. La victoria ante el Sevilla por 2-0 no logró esconder unas sensaciones negativas que se vienen acumulando desde hace semanas y que esta vez se tradujeron en una pitada generalizada hacia el equipo. No fue una protesta puntual, sino el reflejo de una paciencia que empieza a agotarse pese a que el Real Madrid sigue vivo en todas las competiciones.

El malestar no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. El equipo terminó 2025 ganando, aunque lejos de convencer, y la grada quiso manifestar su disconformidad con un rendimiento que considera insuficiente para el nivel de la plantilla. En este contexto, una encuesta masiva realizada por Marca ha servido para radiografiar con precisión a quién señala el madridismo como principal responsable de la situación.

Los jugadores, principales señalados por la afición

Según la macroencuesta, con más de 100.000 votos recogidos, el 61% de los aficionados considera que los jugadores son el mayor problema del actual Real Madrid. Muy por detrás aparece la directiva, con un 23%, mientras que solo un 16% apunta directamente a Xabi Alonso como responsable de las malas sensaciones del equipo.

Este dato resulta especialmente significativo porque desde el propio club las miradas se han dirigido en varias ocasiones hacia el banquillo. Sin embargo, la afición parece tenerlo más claro y descarga la mayor parte de la responsabilidad sobre el rendimiento de la plantilla, que no ha logrado mantener el nivel esperado tras un inicio de curso prometedor.

La percepción es que el equipo ha ido perdiendo solidez y continuidad, dilapidando una ventaja que llegó a tener en la clasificación y permitiendo que el Barcelona se marchara al parón como campeón de invierno, cuatro puntos por delante.

Xabi Alonso, respaldado pese a las dudas

En la encuesta también se preguntó de forma directa por el futuro del entrenador. Los resultados vuelven a ser elocuentes. Un 76% de los votantes cree que hay que aguantar a Xabi Alonso y reforzarle, frente a un 14% que apuesta por su destitución inmediata y un 10% que prefiere esperar a lo que ocurra en la Supercopa.

El técnico, por tanto, sale reforzado del juicio popular, incluso en un contexto de críticas y de fútbol poco brillante. La mayoría de la afición entiende que el problema va más allá del banquillo y que el equipo necesita soluciones estructurales y refuerzos para competir al máximo nivel en la segunda mitad del curso.

El caso Vinicius, el debate más contundente

Donde la opinión del madridismo resulta más dura es en el caso de Vinicius. A la pregunta sobre cuál es la solución a su situación, el 86% de los encuestados apuesta por vender al jugador al considerar que su etapa en el Real Madrid no tiene arreglo. Solo un 7% cree que hay que apoyarle y renovarle, y otro 7% lo atribuye exclusivamente a un bajón de rendimiento pasajero.

Es el resultado más rotundo de toda la encuesta y refleja el desgaste de la relación entre el brasileño y una parte importante de la grada, especialmente tras varios partidos sin gol y su sustitución entre pitos ante el Sevilla.

Refuerzos, prioridad para el mercado de invierno

La encuesta también deja clara la opinión sobre el mercado. Un 79% de los aficionados considera necesario fichar en enero, con especial énfasis en el centro del campo, una opción elegida por el 73% de los votantes. Por detrás aparecen la defensa, 20%, y el ataque, 7%.

El Real Madrid afronta ahora el parón navideño con más preguntas que respuestas. El próximo compromiso de liga ante el Betis y, sobre todo, la Supercopa en Arabia, marcarán el termómetro real de un equipo que gana, pero no convence, y cuya afición ya ha empezado a pasar factura.