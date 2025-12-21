Xabi Alonso y su futuro tras ganar al Sevilla:﻿ "Estoy preparado para lo que venga"

El preparador del conjunto blanco analizó la victoria por encima del juego ya que llegaba con muchas bajas; sobre los pitos al cambio de Vinicius ha respetado la decisión de la afición "soberana"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, analizaba así la victoria de su equipo frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu. "Ahora vamos a tener un tiempo para poder analizar, para poder reflexionar en dónde estamos. La verdad es que hoy era un partido que había que ganar. Llegábamos en una situación complicada con las bajas que teníamos y el momento era de intentar sacar los tres puntos. Está claro que sabemos que podemos hacerlo mejor, queremos hacerlo mejor, tenemos esa autocrítica propia, evidentemente. Y ahora ya lo hemos conseguido, los tres puntos; usar el tiempo e intentar empezar mejor el año", ha explicado el tolosarra antes de responder a otras cuestiones.

Los pitos al cambio de Vinicius

"La afición por supuesto que es soberana y es libre de expresar su opinión. Hoy ha sido un partido, como he dicho antes, complicado por cómo llegábamos y, evidentemente, hay cosas que podemos mejorar y lo entendemos. Pero yo también valoro el momento del equipo, todos los partidos y, con tantas bajas, muchos están teniendo que repetir. Y ahora vamos a usar el tiempo para un poco descansar y empezar el año con buena fuerza".

Como define el juego del equipo

"Vosotros sois los periodistas, los que ponéis los titulares. Yo no estoy aquí para buscar definiciones pero, como he dicho antes a tu compañero, sabemos el momento donde estamos y tenemos la exigencia y la autocrítica para poder jugar mejor. Somos conscientes de que nuestro nivel no es este y queremos mejorarlo".

Era prioritario ganar

"Creo que ayer me preguntabas qué era lo prioritario y dijimos que era ganar el partido. Luego, cómo queríamos hacerlo. Evidentemente, hay cosas que no han salido como esperábamos, otras que se han acercado un poco más, pero tenemos los tres puntos, hemos ganado. Ahora, de donde veníamos hace una semana, ganamos en Vitoria, hemos ganado hoy y la situación nos permite poder empezar a encarar el 2026 en una situación clasificatoria cercana para poder pelear por todo. Ahora tenemos que acompañarlo con la mejora que queremos hacer, evidentemente".

Aspectos a mejorar

"Cuando no tenemos el balón, cuando tenemos el balón darle otro ritmo, otra intención al juego, poder combinar el control con más verticalidad. Hoy llegábamos, después de todas estas semanas, con todas las bajas que tenemos, y los chicos están haciendo un gran esfuerzo; muchos llegaban al límite, otros que no han podido llegar porque, como Fede Valverde, Eduardo Camavinga también estaba justo, Raúl Asencio también estaba muy justo. O sea que no me quedo con el nivel de hoy porque sé que, en un futuro, cuando recuperemos energía, cuando recuperemos jugadores, vamos a poder distribuir más para poder mejorar".

Estado anímico del entrenador

"Lo mismo que os dije ayer, de un día a otro mi ánimo no cambia para nada. Entiendo el partido, analizo el partido, soy crítico también de una manera constructiva, pero le pongo contexto al partido de hoy, de dónde veníamos y qué es lo que nos viene a partir de enero".

Causas del bajón en el juego

"Se nos están juntando muchos condicionantes. ¿Cuántas bajas teníamos hoy? No sé si eran nueve o diez, no sé, nueve por ahí, entre sanciones, jugadores que no llegaban, otros que están jugando prácticamente todo y eso es inevitable; nos está pasando y está pasando a otros clubes en Europa que tienen esa exigencia y, al final, tienes que convivir con ello. Tienes que, por supuesto, como le estoy diciendo, ser crítico, pero le pongo contexto al momento en el que estamos".

La ambición de Mbappé

"Hombre, jugadores con esa ambición propia, con esas ganas de cada partido, siempre quieren estar en el campo, siempre quieren tener impacto, pues es muy bueno para el equipo, para los compañeros. Y Kylian Mbappé, pues hoy ha empatado una marca histórica como la de Cristiano, le felicito por ello y le animo a empezar bien el 26".

Deseos para 2026

"Me gustaría poder empezar a recuperar a la gente; yo creo que vamos a poder recuperar a gente y tener más efectivos a la hora de poder jugar no tan al límite. No soy muy de pedir lo que venga; estoy preparado para lo que venga"

La lesiones

"Hay muchos factores, no es uno solo. Evidentemente, la carga de minutos, con otros jugadores lesionados: unos tienen que jugar más y esos corren más riesgo de tener lesiones. Eso nos ha pasado no en esta última semana; hace poco con Militao, por ejemplo, y eso te penaliza mucho. Ahora mismo, tanto Trent como Carvajal están lesionados; Fede Valverde hoy tampoco podía jugar. Tienes que tirar de creatividad, los jugadores se tienen que adaptar a posiciones a las que no están tan habituados y están haciendo un esfuerzo muy grande; yo se lo valoro mucho y ahora a ver si mejoramos y recuperamos gente".