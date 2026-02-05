Duros contratiempos para Arbeloa, tanto en LaLiga como en la Champions League

El técnico salmantino ya no podrá seguir usando a algunos de sus titularísimos debido a las lesiones y a las sanciones que han recibido tanto en la competición doméstica como en Europa

Lo primero que trata de hacer un entrenador cuando llega a un vestuario es ver qué once base puede formar con los elementos que tiene a su disposición. Y como Álvaro Arbeloa era de la casa y los conocía a todos, esto ha sido lo que menos le ha costado hacer desde que le dieran las riendas del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso.

Sin embargo, esta semana está obligado a realizar algunos cambios para la visita a Mestalla en el equipo tipo que ha diseñado. En primer lugar, por las bajas defensivas y, en segundo lugar, porque dos de sus intocables no podrán estar presentes: Jude Bellingham, por lesión, y Vinícius Junior, sancionado.

La columna vertebral del Real Madrid de Arbeloa está claramente definida desde que debutó siendo eliminado de la Copa del Rey con un equipo de circunstancias. Desde ese momento, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Bellingham, Vinícius y Mbappé lo jugaron todo, escucharon a su técnico calificarlos como líderes y con la misma rotundidad, que siempre estarán en el campo porque son "los mejores del mundo" y tienen la capacidad de resolver un partido en cualquier momento.

Esa apuesta clara, encuentra su primer problema que encarar tras cinco partidos consecutivos sin descanso. Bellingham, el jugador que más recorrido realizaba en cada encuentro, sufrió una rotura muscular que le aparta un mes de los terrenos de juego. Vinícius, también ante el Rayo Vallecano, recibió una amarilla que le obliga a cumplir sanción y le aparta de la visita a un estadio, Mestalla, que le dejó uno de los peores recuerdos de su carrera en el pasado.

Rodrygo, duramente castigado por la UEFA

Y si en LaLiga EA Sports tendrán que hacer rotaciones obligadas, en la Champions League, frente al Benfica, también. Y es que la UEFA ha castigado a Rodrygo Goes con dos partidos de sanción por la expulsión que sufrió ante el propio Benfica en la jornada final de la liguilla de la Champions. Esto hace que el extremo brasileño se pierda tanto la ida como la vuelta del play-in ante el mismo rival.

El brasileño vio dos tarjetas amarillas de manera consecutiva por protestar e insistir en la queja después de que el árbitro del partido, el italiano Davide Massa, anulara el 3-3 de Mbappé por impedir que Trubin, guardameta del Benfica, sacara. La sanción se ampara en el artículo que castiga "insultos o lenguaje abusivo al equipo arbitral".

Y por si fuera poco, tanto a Benfica y Real Madrid han sido sancionados con 40.000 euros, además de una advertencia a Mourinho y Arbeloa, por retrasar el inicio del partido.