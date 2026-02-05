Los requisitos de Álvaro Arbeloa para ser el 'plan A' del Real Madrid

La gran incógnita que sobrevuela el entorno del Real Madrid de cara a la próxima temporada no gira solo en torno a fichajes o salidas, sino al nombre que ocupará el banquillo del Santiago Bernabéu. Tras la destitución de Xabi Alonso, el club apostó por Álvaro Arbeloa, una decisión que, a día de hoy, sigue siendo la base del proyecto deportivo, aunque con matices y condiciones claras

El Real Madrid vive una temporada marcada por los cambios y la reconstrucción. La salida de Xabi Alonso obligó a la directiva a reaccionar con rapidez y mirar hacia dentro, confiando el timón del primer equipo a Álvaro Arbeloa, una figura muy ligada a la casa y conocedora del ADN del club. Desde entonces, el debate sobre su continuidad ha ido creciendo al ritmo de los resultados y de la exigencia histórica que rodea al conjunto blanco.

En este escenario, distintos medios han comenzado a especular con posibles alternativas para el banquillo madridista, alimentando una rumorología habitual cuando el equipo atraviesa momentos de irregularidad. Sin embargo, desde las oficinas de Valdebebas el mensaje que se transmite es, por ahora, de calma y continuidad.

La confianza del club llega con condiciones

Según ha deslizado OK Diario, el plan actual del Real Madrid pasa por mantener a Arbeloa como entrenador la próxima temporada. No obstante, esa confianza no es incondicional. Como suele ocurrir en el Bernabéu, todo estará supeditado al rendimiento deportivo.

La exigencia es clara: conquistar al menos un título o, en su defecto, competir hasta el final tanto en LaLiga como en la Champions League. Tras el reciente varapalo copero ante el Albacete, al conjunto blanco solo le quedan dos grandes frentes abiertos, y en ellos se medirá la capacidad de Arbeloa para sostener el proyecto.

En la cúpula del club consideran que, más allá de resultados puntuales, el equipo debe mostrar una evolución clara, solidez competitiva y sensación de crecimiento. Si esos parámetros se cumplen, la continuidad del técnico salmantino estaría bien encaminada.

Arbeloa es el 'plan A' en Valdebebas

Ni Florentino Pérez, ni su círculo más cercano contemplan en este momento un cambio de entrenador de cara al próximo curso. La postura es firme: no se está buscando activamente un sustituto para Arbeloa. Ahora mismo el foco esta situado en la plantilla, las renovaciones y salidas de cara al verano, teniendo en cuenta la continuidad del salmantino.

Desde el club se observa con cierto escepticismo la aparición de nombres de entrenadores en algunos medios, muchos de ellos sin opciones reales de sentarse en el banquillo blanco, según informa el citado medio. En Valdebebas interpretan estas informaciones como movimientos interesados de agentes que buscan prestigio y posicionamiento, pero no como reflejo de una estrategia real del club.

Reestructuración de la plantilla, la otra gran prioridad

Mientras el debate sobre el banquillo queda en segundo plano, el Real Madrid ya trabaja intensamente en la planificación deportiva del próximo curso. La prioridad inmediata pasa por definir las salidas, especialmente de jugadores que no son considerados indispensables y que aún mantienen valor de mercado.

El objetivo no es solo aligerar la plantilla, sino generar ingresos reales que permitan afrontar una renovación profunda. Después llegarán las renovaciones clave, con especial atención a la de Vinícius Júnior, y, finalmente, los fichajes necesarios para corregir carencias evidentes en posiciones como el eje de la defensa o el centro del campo creativo.

Un proyecto que mira al futuro

El propio Arbeloa es consciente de que el fútbol del Real Madrid no entiende de créditos a largo plazo. El técnico sabe que su continuidad dependerá de cómo termine la temporada y del estado anímico de una afición exigente, que ya ha mostrado su descontento en varios partidos en el Bernabéu.

Aun así, dentro del club valoran positivamente su capacidad para unir al vestuario y estabilizar un entorno que quedó muy tocado tras la salida de Xabi Alonso. Esa cohesión interna es uno de los grandes argumentos a favor del salmantino.

Con un verano largo por delante y un Mundial que condicionará los tiempos, el Real Madrid prefiere centrarse en el presente. Pero, si nada se tuerce, el futuro inmediato del banquillo blanco tiene un nombre propio: Álvaro Arbeloa.