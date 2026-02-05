Los cuartos de final en la Copa del Rey, la ambición de Lamine Yamal, el regreso de Trent y el resto de torneos nacionales europeos… Así vienen las portadas

Los cuartos de final de la Copa del Rey llegan a su final con FC Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club ya clasificados, mientras en el resto de Europas siguen disputando sus propios torneos nacionales. Por otro lado, un Lamine Yamal estelar lanza un mensaje lleno de ambición, mientras que en el Real Madrid celebran el regreso de Trent

Las portadas de este jueves 5 de febrero de 2026 vienen marcadas por los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras obtener el pase a semifinales Barcelona, Real Sociedad y Athletic Club, ahora queda por decidirse la eliminatoria entre Real Betis y Atlético de Madrid. Además, dentro de la prensa nacional, se hace especial hincapié en unas palabras de Lamine Yamal que muestran la ambición por lograr cotas más altas del joven español, mientras que el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, muy mermado por las lesiones defensivas, ve como recupera a Trent de cara a una nueva jornada de LaLiga.

Por su parte, en la prensa internacional, las portadas hacen referencia a los propios torneos nacionales europeos, donde se está disputando los cuartos de final de la Copa Italia, misma ronda para la Taça de Portugal, mientras que aún queda un partido para decidir los octavos de final de la Copa de Francia.

La portada de ESTADIO Deportivo del 5 de febrero

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con la enorme ilusión que despierta el enfrentamiento de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Atlético de Madrid. Un Estadio de La Cartuja a rebosar será el escenario donde los béticos intentarán alcanzar las semifinales, con el aliciente añadido del posible debut de Álvaro Fidalgo, la última incorporación de Manuel Pellegrini para este asalto copero.

En la acera de enfrente, el Sevilla cierra la puerta a un viejo conocido. Antonio Cordón, director deportivo de la entidad, ha descartado oficialmente la llegada de Sergio Ramos, justificando que el gran esfuerzo económico realizado para fichar a Neal Maupay ha dejado al conjunto nervionense prácticamente sin margen salarial.

Mientras tanto, el torneo nacional sigue dejando emociones fuertes: el Athletic Club selló su pase tras vencer 1-2 al Valencia en Mestalla gracias a la infalible conexión entre los hermanos Williams en el último suspiro. Por su parte, la Real Sociedad de Matarazzo confirmó su excelente estado de forma al derrotar al Deportivo Alavés por 2-3, con un gol decisivo de Orri Oskarsson que les otorga el billete directo a semifinales.

Las portadas nacionales

En las portadas madrileñas se reparten los deportes. Marca abre con el regreso de Trent al Real Madrid de cara a una nueva jornada de LaLiga ante el Valencia en Mestalla, titulando “A la de Trent”. Por su parte, As se centra en el baloncesto con una entrevista a Hugo González, joven español que milita en el Boston Celtic de la NBA.

En el caso de la prensa catalana, Tanto Mundo Deportivo como Sport centran el foco en el gran estado de forma de Lamine Yamal. El primero titula con unas declaraciones del joven extremo “Voy a por más”, mientras que el segundo, haciendo énfasis en su gran rendimiento, muestra “Atrápalo como puedas”.

En los cuatro diarios, ocupando un espacio menor en la portada, se recogen las victorias de Real Sociedad y Athletic Club ante Alavés y Valencia respectivamente, para dar el salto a las semifinales de la Copa del Rey.

Las cabeceras de este jueves en la prensa internacional

Finalmente, el resto de medios europeos continúan con la misma línea centrándose en la celebración de sus distintas copas nacionales. Así, en Portugal, A Bola abre con la renovación de Francisco Trincão hasta 2030 con el Sporting Club, mientras se celebran los cuartos de final de la Taça de Portugal entre el conjunto verdiblanco y el Aves. En el caso de Italia, en la Gazzetta dello Sport, el Inter de Milan es el gran protagonista al sellar el pase a las semifinales de la Copa de Italia tras superar al Torino. En Francia, el diario L’Equipe es el único que no se centra en el deporte rey, para dedicar su portada al rugby, donde la Selección francesa recibe a Irlanda en el Torneo de las Seis Naciones.