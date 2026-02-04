La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 4 de febrero de 2026

30 aniversario

El Betis se ilusiona con su fuuro y da un repaso al mercado, en el que ha estado muy activo pese a los pocos movimientos que se han cerrado

Fidalgo, pesentado por el BEtisLince Photos

UN 'MAGO' PARA ABRIR BOCA

El Betis presenta a Álvaro Fidalgo y confirma que Robson está hecho, al tiempo que valora un mercado de invierno que el propio Manu Fajardo ve "mejorable"

MAUPAY NO SE CALLA

La nueva estrella sevillista muestra su personalidad y, tras anotar en su debut, alza la voz y exige más a todo el equipo

EL BARÇA SÍ SABE AGUANTAR (1-2)

Como el Real Madrid, sufrió el acoso del Albacete en los últimos minutos, pero sí supo mantener el marcador y ya está en semifinales de la Copa del Rey

ZARAGOZA APUNTA A DE LA FUENTE

Bryan asegura que ha fichado por la Roma porque quiere ir al Mundial

