La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 4 de febrero de 2026
El Betis se ilusiona con su fuuro y da un repaso al mercado, en el que ha estado muy activo pese a los pocos movimientos que se han cerrado
UN 'MAGO' PARA ABRIR BOCA
El Betis presenta a Álvaro Fidalgo y confirma que Robson está hecho, al tiempo que valora un mercado de invierno que el propio Manu Fajardo ve "mejorable"
La nueva estrella sevillista muestra su personalidad y, tras anotar en su debut, alza la voz y exige más a todo el equipo
EL BARÇA SÍ SABE AGUANTAR (1-2)
Como el Real Madrid, sufrió el acoso del Albacete en los últimos minutos, pero sí supo mantener el marcador y ya está en semifinales de la Copa del Rey
ZARAGOZA APUNTA A DE LA FUENTE
Bryan asegura que ha fichado por la Roma porque quiere ir al Mundial