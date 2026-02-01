En plena jornada 22 de LaLiga, con victoria apurada del Betis y accidentado desplazamiento del Sevilla, podría debutar el primer fichaje invernal blanquirrojo mientras que su vecino amarra otro

El agradecimiento al cielo de Ruibal con el abrazo a Fornals de fondo en el minuto 88.IMAGO / Pressinphoto

01 de febrero de 2026 23:49 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 2 de febrero de 2026:

- REAL BETIS 2-1 VALENCIA CF / AGÓNICO

Fornals firma una remontada sobre la bocina para que los de Manuel Pellegrini recuperen la quinta plaza y se acerquen a la Champions; Álvaro Valles paró un penalti y el 'Chimy' Ávila anotó el suyo, el del empate

- EL 'MAGUITO', FICHAJE OFICIAL

El Betis, que lo tenía cerrado a coste cero para verano, adelanta la llegada de Álvaro Fidalgo y apurará por un delantero en el 'deadline day'

- RCD MALLORCA - SEVILLA FC (21:00 HORAS) / TARDE, PERO CON PASO FIRME

Una avería en el avión que debía llevar a los de Almeyda a Palma retrasa el viaje hasta el mismo día de una final por la permanencia con Maupay.