La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 2 de febrero de 2026
En plena jornada 22 de LaLiga, con victoria apurada del Betis y accidentado desplazamiento del Sevilla, podría debutar el primer fichaje invernal blanquirrojo mientras que su vecino amarra otro
- REAL BETIS 2-1 VALENCIA CF / AGÓNICO
Fornals firma una remontada sobre la bocina para que los de Manuel Pellegrini recuperen la quinta plaza y se acerquen a la Champions; Álvaro Valles paró un penalti y el 'Chimy' Ávila anotó el suyo, el del empate
- EL 'MAGUITO', FICHAJE OFICIAL
El Betis, que lo tenía cerrado a coste cero para verano, adelanta la llegada de Álvaro Fidalgo y apurará por un delantero en el 'deadline day'
- RCD MALLORCA - SEVILLA FC (21:00 HORAS) / TARDE, PERO CON PASO FIRME
Una avería en el avión que debía llevar a los de Almeyda a Palma retrasa el viaje hasta el mismo día de una final por la permanencia con Maupay.