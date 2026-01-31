La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 31 de enero de 2026
Aunque la enfermería no da tregua, los heliopolitanos buscan la inercia anímica del éxito continental para dar más pasos al frente en LaLiga
La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 31 de enero de 2026:
- SUMA Y SIGUE
Tras asegurar más de 20 millones en la Europa League por su pase directo a octavos, el Betis debe asaltar de nuevo la quinta plaza liguera contra el Valencia, pese a acudir con una baja más (8) que frente al Feyenoord, antes de un doble compromiso contra el Atlético para pasar a semifinales de la Copa del Rey y recortar distancias por la Champions
- NICO GUILLÉN NO OLVIDARÁ EL 30-E
El mediocentro onubense celebra su 18º cumpleaños y, por ende, su mayoría de edad con una renovación de contrato hasta 2029 y un ansiado entrenamiento con el primer equipo del Sevilla
- EL BARÇA ATA AL EMERGENTE FERMÍN
La entidad culé hace oficial la ampliación de la vinculación contractual del comodín de Hansi Flick, en un gran momento de forma; el de El Campillo se quedará lo que resta de curso y cinco más
- RCD ESPANYOL 1-2 DEPORTIVO ALAVÉS: NO LEVANTA CABEZA
Tercera derrota 'perica' y cuarta en cinco partidos para los de Manolo González, que sucumben ante los 'babazorros' para volver a poner en juego y a disposición de sus rivales su privilegiada posición europea.