Aunque la enfermería no da tregua, los heliopolitanos buscan la inercia anímica del éxito continental para dar más pasos al frente en LaLiga

La modesta celebración tras el 2-1 al Feyenoord de los verdiblancos.Lince

31 de enero de 2026 00:01 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 31 de enero de 2026:

- SUMA Y SIGUE

Tras asegurar más de 20 millones en la Europa League por su pase directo a octavos, el Betis debe asaltar de nuevo la quinta plaza liguera contra el Valencia, pese a acudir con una baja más (8) que frente al Feyenoord, antes de un doble compromiso contra el Atlético para pasar a semifinales de la Copa del Rey y recortar distancias por la Champions

- NICO GUILLÉN NO OLVIDARÁ EL 30-E

El mediocentro onubense celebra su 18º cumpleaños y, por ende, su mayoría de edad con una renovación de contrato hasta 2029 y un ansiado entrenamiento con el primer equipo del Sevilla

- EL BARÇA ATA AL EMERGENTE FERMÍN

La entidad culé hace oficial la ampliación de la vinculación contractual del comodín de Hansi Flick, en un gran momento de forma; el de El Campillo se quedará lo que resta de curso y cinco más

- RCD ESPANYOL 1-2 DEPORTIVO ALAVÉS: NO LEVANTA CABEZA

Tercera derrota 'perica' y cuarta en cinco partidos para los de Manolo González, que sucumben ante los 'babazorros' para volver a poner en juego y a disposición de sus rivales su privilegiada posición europea.