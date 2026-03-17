La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 18 de marzo de 2026
El Sevilla, sin descuidar la presente campaña, no deja de mirar el mercado en busca de mejorar el equipo el próximo año
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 18 de marzo de 2026
EL SEVILLA NO LE QUITA OJO
Antonio Cordón sigue de cerca a Alberto Reina, uno de los 'cerebros' que más gusta para el año que viene
ACELERAN EL FICHAJE DE NAZINHO
La aparición de un nuevo pretendiente por el carrilero portugués cambia la hoja de ruta del equipo verdiblanco
GUARDIOLA SUEÑA CON EL REAL MADRID
Una vez más, la pesadilla del de Santpedor le pasa por encima; los goles de Vinicius dan el pase a los blancos (1-2)
El técnico barcelonista, que podría renovar en breve hasta 2028, asegura que éste será el último club al que entrene