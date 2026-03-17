30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 18 de marzo de 2026

El Sevilla, sin descuidar la presente campaña, no deja de mirar el mercado en busca de mejorar el equipo el próximo año

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Alberto Reina celebra un gol del OviedoImago

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EL SEVILLA NO LE QUITA OJO

Antonio Cordón sigue de cerca a Alberto Reina, uno de los 'cerebros' que más gusta para el año que viene

ACELERAN EL FICHAJE DE NAZINHO

La aparición de un nuevo pretendiente por el carrilero portugués cambia la hoja de ruta del equipo verdiblanco

GUARDIOLA SUEÑA CON EL REAL MADRID

Una vez más, la pesadilla del de Santpedor le pasa por encima; los goles de Vinicius dan el pase a los blancos (1-2)

FLICK, EL BARÇA Y NADA MÁS

El técnico barcelonista, que podría renovar en breve hasta 2028, asegura que éste será el último club al que entrene

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