Flick anuncia que lo dejará tras acabar en el Barça: "Será mi último trabajo"

El técnico alemán ha hablado sobre las opciones de ganar la Champions, el plan para superar al Newcastle y su futuro más próximo...

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha pasado por rueda de prensa antes de afrontar este miércoles el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle. El 1-1 de la ida obliga a ambos conjuntos a buscar la victoria en el Camp Nou para estar en cuartos de final, aunque el alemán vaticina un partido distinto al de la semana pasada.

"Un escenario diferente, ellos pueden presionar muy arriba, en el uno contra uno también, pero defienden muy bien en el último tercio, en defensa. Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores, porque es un equipo físico, con actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Así que tenemos que jugar un partido perfecto mañana, eso es importante y vamos a intentar hacerlo", ha advertido el técnico, que también ha dejado una reflexión interesante, y es que el Barça será su último club en los banquillos.

"Yo creo que este no es el momento adecuado porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro, pero al final todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí. Primero tengo que hablar con mi familia, se trata de eso. Y tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", ha dicho cuando le han preguntado sobre su renovación, una pregunta que se ha repetido en rueda de prensa: "Yo creo que está clarísimo que me gusta trabajar aquí, pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente, tengo una gran familia, me alegra, y también tengo un muy buen staff aquí y recibo el apoyo de todo el mundo de aquí, en Barcelona. Es fantástico. Pero, al final, esto es fútbol y siempre intento dar lo mejor para este club y para mi equipo. Tenemos tiempo suficiente y estoy aquí, este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra".

La carta de Laporta a Flick

"Decía muchas cosas, cosas sobre el Barça. Yo creo que él destacó el papel de Johan Cruyff, porque fue el hombre que creó el nuevo Barça. Pero también me hablaba sobre la filosofía de la que el club se siente tan orgulloso, sobre su estilo de fútbol. No solo se trata de ganar, se trata del modo en el que uno gana. Y eso también es importante: ganar y jugar con pasión, con la mentalidad adecuada y también disfrutando de este juego, de este deporte. Al final, se trata del espíritu de equipo también y es lo que queremos demostrar en el partido de mañana, lo más importante".

Opciones de ganar la Champions

"Para ello hay que seguir mejorando, mejorar, tener de nuevo a jugadores que no estaban disponibles, que todos estén disponibles y que cada uno de ellos juegue a su mejor nivel. Eso es lo más importante, lo más importante de cara a las siguientes semanas y al siguiente mes".

Plan para superar la fuerte presión del Newcastle

"Hemos hablado de ello, hemos analizado también nuestro partido en la ida y hemos visto qué cosas hay que mejorar, pero son cosas que me guardo yo y que se quedan en el vestuario. Hay que jugar con confianza, con convicción. Esto es importante para el partido de mañana, sobre todo cuando empiecen en esos marcajes uno contra uno, y eso es importante. Buscar y encontrar los espacios libres y, en cuanto a cómo queremos hacerlo, hoy lo hemos analizado, pero también lo hemos ensayado en el entrenamiento".

Cómo está Lamine Yamal

"Por supuesto, Lamine es un jugador que marca las diferencias o puede marcar las diferencias. Y ayer fue una sesión de entrenamiento fantástica por su parte y también por el resto del equipo, hoy también. Todo el mundo quiere jugar la Champions y eso es una motivación extra para cada jugador".

Posibilidad de Dani Olmo como falso nueve

"Podría ser una muy buena elección y lo hemos tenido en cuenta, pero la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo. En grandes partidos como este, uno puede jugar al mejor nivel, es una motivación extra para cualquier jugador. Además, necesitamos a Ferran y a Robert. Les necesitamos al mejor nivel para estos meses que quedan hasta finales de temporada, para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Yo creo que esto es crucial para nosotros".

Por qué no miran cuando tiran un penalti

"Me funciona. Siempre miro las repeticiones ahí pero es así. Y no quiero ver el penalti en directo. No quiero ver cómo lo chutan. Y, por cierto, la sensación es muy buena cuando los aficionados se ponen contentos".

Cree capaz al City de remontar al Madrid

"El Real Madrid jugó muy bien en el partido de ida. Ya veremos. En el mundo del fútbol todo es posible. Lo bueno es que hoy estaré en el sofá viendo el partido y podré disfrutarlo".

Qué opina de Woltemade

"Yo creo que él tiene que jugar con confianza. Es así. Es un buen jugador para la selección nacional de Alemania y le deseo todo lo mejor. Quizás no para mañana, pero tras este partido sí se lo deseo".