El vestuario del Barcelona se viene arriba: Raphinha, Bernal y Gerard Martín prometen más espectáculo

Fueron muchos los jugadores que atendieron a los medios de comunicación tras la goleada conseguida ante el Newcastle (7-2) en una noche ya para el recuerdo del Spotify Camp Nou

Después de un 7-2 fueron muchos los jugadores del FC Barcelona que se pararon para atender a los distintos medios de comunicación que les esperaban con micrófono en mano en la zona mixta. Y uno de los que se detuvo a analizar el billete para cuartos de final conseguido frente al Newcastle fue uno de los goleadores de la tarde, el delantero Raphinha.

El brasileño lo primero que hizo fue agradecer el apoyo de la afición del Spotify Camp Nou en la goleada frente al conjunto británico: "Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras. Al final, con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen".

Autor de un doblete de goles y asistencias que le han permitido llevarse el premio a mejor jugador del partido, se ha mostrado satisfecho con su partido, si bien ha subrayado que sin sus compañeros "esta actuación no sería posible".

Sobre el encuentro, que se decidió en el segundo tiempo con cuatro goles de los locales, Raphinha ha elogiado, pese a la goleada, el partido del Newcastle: "Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que controlar el partido. Hemos perdido balones y en la segunda parte hemos podido controlar el partido".

Bernal: "Hemos demostrado lo que somos capaces de hacer"

Otro de los jugadores que pasó por la zona mixta y se detuvo con los medios de comunicación fue el centrocampista Marc Bernal, quien aseguró, tras golear al Newcastle (7-2) y sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo demostró de lo que es "capaz" de hacer especialmente en la segunda parte, cuando marcó cuatro goles.Tras el partido disputado en el Spotify Camp Nou, el mediocentro catalán destacó que el penalti de Lamine Yamal al filo del descanso, que significado el 3-2, les dio "fuerzas" en la reanudación.

"Ellos han apretado en la primera parte. Sabíamos que venían a hacer eso", declaró el canterano al ser preguntado por la primera parte del Newcastle.Bernal, autor del segundo tanto del partido y que esta temporada ya ha marcado cinco goles, se mostró satisfecho con su actuación: "Estos goles son momento únicos que no se me pasaban por la cabeza vivir. Estoy muy contento de poder ayudar con goles".

Gerard Martín: "Subimos el ritmo y fuimos más efectivos"

Algo más comedido fue el central Gerard Martín, quien analizó el partido y subrayó que su equipo ha conseguido "subir el ritmo" en la segunda parte, en la que el Barça fue más efectivo para golear al Newcastle (7-2) y pasar a cuartos de final."Sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas, pero hemos encajado dos goles. No habíamos ajustado muchas cosas", ha indicado el compañero de Pau Cubarsí en el eje central.

Martín ha comentado que tuvo cerca el gol, justo en el tanto de Bernal que supuso el 2-1 con una asistencia suya de cabeza. "Estoy muy contento y con confianza. Me siento mejor de central, pero estoy me siento bien en las dos posiciones", ha insistido.

ha recalcado Gerard Martín, quien comentó tener también ganas de revancha con el Atlético de Madrid por la eliminación copera. Y eso que todavía los colchoneros no tenían su billete en la mano. Ahora que ya lo tienen, habrá mucho morbo en los cuartos de final y España ya tiene asegurado un representante en las semifinales de la Champions League.