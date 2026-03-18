Barcelona 7-2 Newcastle: Vendaval azulgrana y aviso al resto de favoritos de la Champions

El conjunto azulgrana selló a lo grande su pase a los cuartos de final de la Champions con una demostración de su tremendo poder ofensivo ante un rival que plantó cara hasta el descanso y acabó siendo un títere en manos del equipo dirigido por Hansi Flick

El Barcelona se din un festín ante el Newcastle para sellar de forma brillante su pase a los cuartos de final de la Champions. Suma y sigue en el Camp Nou un equipo intratable como local que tiene auténtica dinamita arriba. Dio igual que su rival le compitiese de tú a tú en el primer tiempo e incluso fuese mejor en algunos momentos. La voracidad de los de Hansi Flick no tiene límites y en la segunda mitad firmaron una goleada de escándalo que supone un aviso al resto de favoritos en la máxima competición continental.

Intercambio de golpes en una eléctrica primera parte

De salida, el conjunto inglés salió valiente, presionando y robando en campo rival para poner aprietos a los azulgranas. Pero en la primera que tuvo, el Barça no falló. Lamine Yamal se zafó de la presión rival con un gran reverso en campo propio avanzó metros y la puso al área, donde Fermín se la dejó Raphinha, que marcó a placer a los 6 minutos. Pero el gol no varió el guion de una eléctrica primera mitad, en la que las urracas' fueron mejores que el cuadro culé durante muchos minutos y le crearon muchos problemas.

Al cuarto de hora, Elanga no perdonó en el mano a mano ante Joan García tras un centro desde la izquierda, tras una acción en la que no estuvo final zaga de Hansi Flick al tirar la línea del fuera de juego. Pero sin respiro, la pegada azulgrana volvió a aparecer. Marc Bernal la enganchó de primeras muy cerca de la portería tras una falta colgada al segundo palo y la posterior dejada de cabeza de Gerard Martín.

El árbitro no vio penalti de Cancelo, pero sí de Trippier

Tras ello, Araujo tuvo que suplir al lesionado Eric García y tuvo el gol en su cabeza enseguida, a la salida de un córner. Pero antes de la media hora, lo empataban otra vez los británicos. Se equivocó Lamine Yamal al tirar un taconazo y eso posibilitó el centro de Barnes desde la izquierda que Elanga remachó en el segundo palo. Vuelta a empezar para un Barça incómodo, que veía cómo el Newcastle pedía penalti por una acción de Cancelo sobre Elanga en la que hubo contacto, aunque el colegiado no vio nada punible.

Sí lo hizo en la última acción del primer tiempo, después de que Lewandowski y Lamine Yamal, en el arrrón final azulgrana, fallaran dos clarísimas ocasiones. Un claro agarrón de Trippier sobre Raphinha no fue percibido en un primer momento por el colegiado, pero tras el aviso del VAR y la pertinente revisión en el monitor concedió a Lamine Yamal la oportunidad de redimirse y anotar desde los once metros el 3-2 con el que ambois equipos se fueron al descanso.

Apisonadora azulgrana tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Barça salió con otro aire, buscando alargar más sus posesiones para tener el control del que no había gozado hasta entonces. Pero no por ello se olvidó de buscar el cuarto. Lo tuvo Raphinha muy pronto con un chut despejado por Ramsdale y poco después Fermín no falló en el mano a mano tras el pase por dentro del brasileño. Y sin tregua, el quinto. Lewandowski cabeceó en el segundo palo un córner botado de maravilla por Raphinha y desató la fiesta total en el Camp Nou, que se multiplicó con el doblete del polaco cinco minutos después al fusilar al meta visitante en el corazón del área tras el pase de Lamine Yamal.

Quizás el castigo era excesivo para un Newcastle que ya había bajado los brazos y que vio caer también el séptimo, obra de Raphinha, tras un infantil error de la zaga inglesa en un pase horizontal. Nadia podía hacer presagiar una hora antes que al partido le fuesen a sobrar tantos minutos, pasando el último cuarto de hora entre pases culés y la fiesta de la grada, solo empañada por la lesión de Joan García, que tuvo que abandonar el terreno de juego en la recta final.

Ficha técnica:

Barcelona: Joan García (Szczęsny 81'), Eric García (Araujo 21'), Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Xavi Espart 66'), Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín (Dani Olmo 66'), Raphinha y Lewandowski (Ferran Torres 66').

Newcastle: Ramsdale, Trippier (Livramento 46'), Thiaw, Burn, Hall, Tonali (Willock 55'), Joelinton (Botman 63'), Ramsey, Elanga (Murphy 63'), Barnes y Gordon (Osula 81').

Árbitro: Francois Letexier (Francia). Amonestó al local Cubarsí y a los visitantes Joelinton, Trippier y Willock.

Goles: 1-0 (6') Raphinha; 1-1 (15') Elanga; 2-1 (19') Marc Bernal; 2-2 (29') Elanga; 3-2 (45+6') Lamine Yamal, de penalti; 4-2 (51') Fermín; 5-2 (56') Lewandowski; 6-2 (61') Lewandowski; 7-2 (73') Raphinha.

Incidencias: Encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League disputado en el Camp Nou.