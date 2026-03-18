Rafa Yuste desvela su mayor sueño en el Barcelona como presidente en funciones

El directivo culé ha hablado, en su llegada a la comida con la directiva del Newcastle, sobre el enfrentamiento de esta tarde en el Spotify Camp Nou, dónde ha destacado el objetivo de la Champions League: "Espero y deseo que pueda hacerlo con mi amigo Joan Laporta"

El Barcelona se enfrentará al Newcastle en la tarde hoy, en el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, Rafa Yuste, presidente en funciones hasta el regreso de Joan Laporta el próximo 1 de julio, ha querido analizar el importante partido de Copa de Europa frente a los de Eddie Howe. De esta manera, el directivo culé ha destacado que el "sueño" de conquitar el trofeo esta temporada y se ha pronunciado por el futuro de Deco y Hansi Flick, que acaba contrato con la entidad en 2027.

Rafa Yuste, sobre el "sueño" como presidente en el Barcelona

Rafa Yuste está siendo uno de los principales portavoces del Barcelona esta temporada. Las pasadas elecciones, con Joan Laporta saliendo victorioso por delante de Víctor Font, le han dejado como uno de los protagonistas en diferentes comparecencias o declaraciones públicas.

En este sentido, Rafa Yuste, presidente en funciones, ha hablado ante los medios de comunicación en su llegada a la comida con la directiva del Newcastle, en la previa del partido de hoy en el Spotify Camp Nou, el que ha querido analizar y destacar el objetivo de conquitar la Copa de Europa: "Es un sueño que siempre tienes, pero sobre todo por los aficionados y el equipo. Ya lo viví como vicepresidente en Roma y París y es de lo más bonito que puede haber para un culé. Ya no te digo como presidente. Espero y deseo que pueda hacerlo con mi amigo Joan Laporta, presidente electo del club. Esto sería lo máximo que me puede pasar en la vida. Es un partido difícil, nos jugamos pasar a cuartos y lo tenemos que dar todo".

Además, Rafa Yuste habló sobre el encuentro de Joan Laporta con la plantilla en el día de ayer y valoró el futuro de Deco y Hansi Flick en el Barcelona, que tiene contrato hasta 2027 con la entidad azulgrana. "Los jugadores, Hansi y el staff le tienen un gran cariño al presidente y ayer vi que este cariño es natural y real. Entre todos nos conjuramos para hacer un gran partido y brindarles la clasificación a los socios. Yo estoy muy optimista y contento de tener a Deco con nosotros, estoy convencido de que hará lo que tenga que hacer".

El Barcelona de Hansi Flick, ante el reto de los cuartos de final de Copa de Europa

El Barcelona llega al duelo contra el Newcastle con el reto de pasar de ronda y seguir soñando con alzarse con la UEFA Champions League. Por el momento, los de Hansi Flick deberán ganar hoy al conjunto de Eddie Howe, tras el empate en el choque de ida, para estar en cuartos de final de la Copa de Europa, dónde se enfrentarían al Tottenham o Atlético de Madrid. Además, el conjunto azulgrana deberá estar pendiente de sus jugadores apercibidos, que son Gerard Martín, Marc Casadó, Fermín López y Lamine Yamal, por lo que si ven una tarjeta amarilla en el partido del Spotify Camp Nou serían baja para el siguiente.