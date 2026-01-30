El Barcelona anuncia su renovación de una forma muy especial

La entidad barcelonista ha cumplido con los plazos para blindar a una de las piezas indiscutibles ahora mismo en el vestuario de Hansi Flick

Era un secreto a voces pero ya se ha confirmado. El FC Barcelona ha atado un poco más al gran comodín de Hansi Flick: Fermín López.

Aunque le quedaba contrato por delante, su papel esta temporada le ha servido para que el Barça piense en él a más largo plazo antes de que otros peces gordos del mercado vuelvan a tentarlo, como ya hiciera el Chelsea el pasado verano.

Ahora, el jugador onubense ha extendido su contrato hasta el 30 de junio de 2031. Tal y como se venía anunciado estas semanas anteriores, tanto el club como el futbolista tenían la misma intención y, después de varias reuniones, todas las partes han llegado a un acuerdo para la renovación del centrocampista más polivalente que tiene el técnico germano en su vestuario.

El de El Campillo reveló en el diario Sport esta misma semana que las reuniones entre sus agentes y el Barça iban ya por buen camino: "Sí, está el tema bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto y muy contento".

Cabe recordar que Fermín López tenía ya firmado un contrato hasta 2029, pero ahora el club catalán le ha querido hacer una mejora salarial correspondiente a los números y el rol que está protagonizando en el equipo de Flick. La cláusula de rescisión seguirá siendo de 500 millones de euros.

La proyección de Fermín López en el FC Barcelona

Xavi Hernández lo hizo debutar en el campo del Villarreal y le dio minutos importantes a lo largo de 42 partidos. Con Flick en el banquillo, el jugador andaluz ya ha superado los cien partidos con el Barcelona cuando todavía no ha cumplido ni su tercera temporada .La siguiente renovación en el Barcelona tiene nombre propio y se la ha ganado a pulso: Fermín López.

En la faceta goleadora, lleva ya 31 dianas en partidos oficiales repartidos de la siguiente manera: 11 en la 2023-24, 7 en la 2024-25 y 10 lleva en la 2025-26. A ello habría que sumarle las asistencias que también lleva acumuladas ya, lo que le hace ser una pieza indiscutible en el modelo de juego culé.

Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar con la selección española en junio de 2024, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10).