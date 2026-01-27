El Barcelona no quiere más fugas y acelera en la renovación del comodín de Flick

El próximo jueves, el club catalán podría oficializar la ampliación de contrato y mejora salarial del centrocampista onubense Fermín López

Fermín cada vez está partiendo menos desde el banquillo azulgrana y más desde el once inicial.Cordon Press

No es fácil ganarse un hueco en la plantilla del FC Barcelona y menos aún en el once inicial azulgrana. Y si no que se lo pregunten a Fermín López. Sin embargo, el jugador onubense ha sabido luchar y pelear por su sitio y ha pasado de ser el comodín de Flick a convertirse en una pieza fundamental en el engranaje ofensivo azulgrana.

Y con sus goles y trabajo sobre el césped ha hecho que el conjunto catalán haya decidido afrontar su segunda renovación antes de que otro pez gordo llame a su puerta. Y según ha confirmado la agencia EFE, el centrocampista andaluz tiene muy avanzada dicha operación para ampliar su contrato con la entidad barcelonista hasta el año 2031.

El acuerdo todavía no está firmado, pero, según han informado varios medios de comunicación, podría hacerse oficial el jueves, un día después del partido que el primer equipo azulgrana disputará frente al Copenhague en la Liga de Campeones.

De confirmarse dicha noticia, el Barcelona, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta el año 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blindará a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.

Xavi Hernández lo hizo debutar en el campo del Villarreal y le dio minutos importantes a lo largo de 42 partidos. Con Flick en el banquillo, el jugador andaluz ya ha superado los cien partidos con el Barcelona cuando todavía no ha cumplido ni su tercera temporada.

En la faceta goleadora, lleva ya 31 dianas en partidos oficiales repartidos de la siguiente manera: 11 en la 2023-24, 7 en la 2024-25 y 10 lleva en la 2025-26. A ello habría que sumarle las asistencias que también lleva acumuladas ya, lo que le hace ser una pieza indiscutible en el modelo de juego culé.

Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar con la selección española en junio de 2024, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10).

El Barcelona no quiere más fugas como la de Dro

Una fuga sí, dos no. El Barcelona ha anunciado ya el traspaso de Pedro Fernández ‘Dro’ al París Saint-Germain, después de que el joven centrocampista no haya aceptado el acuerdo de renovación que le había propuesto el club catalán al alcanzar la mayoría de edad. Según la entidad parisina el jugador ha firmado hasta 2030.

El gallego, que no se entrenaba con el primer equipo desde la Supercopa de España, pasó este lunes revisión médica con el PSG, que finalmente habría pagado algo más de 8 millones en concepto de traspaso y en el que lucirá el dorsal número 27.

El propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció en declaraciones a Catalunya Ràdio que la decisión de Dro de no renovar ha sido "una sorpresa" que ha generado "una situación desagradable", que finalmente se ha "reconducido" con este acuerdo con el PSG.

y sorprendentemente su agente (Iván de la Peña, que también lo es de su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez) nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos acordado", ha desvelado Laporta.

Y como Fermín López ya fue tentado el pasado mes de agosto de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, la dirección deportiva azulgrana ha premiado el notable rendimiento del canterano con una mejora de contrato que la entidad espera oficializar en los próximos días.