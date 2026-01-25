Dro fuerza su salida del Barcelona y se marcha al PSG

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain alcanzan un acuerdo para el traspaso de Dro, una de las apuestas de futuro del club azulgrana. La operación, cocinada tras días de tensión interna, se cerrará por una cifra superior a los ocho millones de euros y pone fin a un episodio incómodo en la Ciudad Condal, con Luis Enrique como principal beneficiado

El desenlace ya está escrito, aunque falte la firma. Barcelona y PSG han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pedro Fernández 'Dro' al conjunto francés. El club parisino abonará alrededor de 8,5 millones de euros por el centrocampista gallego, que se incorporará de manera inmediata a su nuevo destino una vez se formalicen los contratos y se haga oficial la operación.

El movimiento pone fin a varios días de negociaciones intensas y a una situación incómoda tanto para el futbolista como para el Barça. Dro llevaba entrenándose en solitario desde mediados de mes, apartado de la dinámica de cualquier equipo del club, después de comunicar su decisión de marcharse. La relación quedó rota en el mismo instante en que el jugador expresó su voluntad de salir ejecutando una cláusula de rescisión que el club no esperaba ver activada.

Un deseo de salida que descolocó al Barça

Todo se aceleró hace algo más de diez días. El agente del futbolista, Iván de la Peña, trasladó al club azulgrana que Dro quería abandonar la entidad abonando los seis millones de euros de su cláusula. La noticia cayó como un jarro de agua fría en los despachos del Camp Nou. No tanto por la cifra, sino por el momento y la forma.

El centrocampista había sido integrado progresivamente en la dinámica del primer equipo por Hansi Flick, que veía en él una pieza a moldear a medio plazo. Dro incluso había debutado oficialmente en septiembre, lo que reforzaba la idea de que el club contaba con él. Por eso, la decisión fue interpretada internamente como una ruptura unilateral del proyecto.

La reacción del técnico alemán fue inmediata. Flick, uno de los más molestos con la situación, decidió apartar al jugador de los entrenamientos colectivos. Desde ese momento, Dro trabajó en solitario, mientras su futuro se resolvía en paralelo entre clubes.

De la cláusula al traspaso negociado

A partir de ahí, Barça y PSG optaron por una vía intermedia: negociar un traspaso en lugar de ejecutar directamente la cláusula. La fórmula beneficiaba a ambas partes. El Barcelona ingresaría más dinero del inicialmente previsto, mientras que el PSG reduciría el impacto fiscal de la operación al no tratarse de una rescisión unilateral.

Tras un tira y afloja, el acuerdo quedó cerrado por una cifra algo superior a los ocho millones de euros, según avanzó RMC. La buena sintonía entre Joan Laporta y Nasser Al-Khelaïfi facilitó un desenlace ordenado, evitando un conflicto mayor.

El PSG se impuso finalmente a otros pretendientes de peso. Manchester City y Borussia Dortmund habían mostrado interés, pero la intervención directa de Luis Enrique, que habló personalmente con el jugador, fue decisiva para inclinar la balanza hacia París.

Un talento joven que deja el Barça pronto

Dro, que cumplió 18 años el pasado 12 de enero, firmará un contrato por cuatro temporadas y media con el vigente campeón de Europa. Llegó a ‘La Masia’ en el verano de 2022, con solo 14 años, procedente de la Escuela Deportiva Val Miñor Nigrán, y su progresión fue rápida.

Con el primer equipo disputó cinco encuentros oficiales: cuatro en LaLiga, debutando el 28 de septiembre ante la Real Sociedad, y uno en Champions League frente al Olympiacos. Un bagaje corto, pero suficiente para que el club viera en él una apuesta de futuro. De ahí que su salida deje un poso amargo.

Motivos deportivos y un entorno saturado

Desde el entorno del futbolista se argumenta que la decisión responde a motivos deportivos. Dro consideraba que la competencia en el centro del campo limitaba seriamente sus opciones de continuidad y crecimiento. El Barça había iniciado conversaciones para renovarlo y blindarlo, pero llegó tarde.

La operación se hará oficial en los próximos días, justo deespués de que el Barça anunciara la llegada de un joven delantero para su filial. Dro pasará revisión médica y viajará a París para incorporarse cuanto antes al PSG, dejando atrás semanas complicadas marcadas por el aislamiento y la presión interna.