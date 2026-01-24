La siguiente renovación en el Barcelona tiene nombre propio y se la ha ganado a pulso: Fermín López

El atacante azulgrana podría ser el próximo en extender su contrato con la entidad catalana viendo la relevancia que está ganando en el equipo de Hansi Flick

Siempre a la sombra de Lamine Yamal desde que debutó pero, a poco a poco, su relevancia en el equipo de Hansi Flick está llegando a ser igual o más que la de este. Fermín López está ganándose por meritocracia absoluta un hueco indiscutible en el once del FC Barcelona. Habría que coger incluso la calculadora para ver si no es el que mayor porcentaje goleador tiene entre todos los atacantes culés por minutos jugados.

Y aunque en los despachos barcelonistas han tardado en darse cuenta, parece que ya ha sonado la alarma necesaria para que el jugador onubense extienda su contrato, dada la importancia que está adquiriendo en el equipo que dirige el técnico alemán.

Y es que, desde que debutara en agosto de 2023 de la mano de Xavi Hernández, Fermín López ha ejercido de revulsivo y ha sido utilizado como comodín cada vez que una de las piezas del engranaje ofensivo barcelonista se ausentaba por cualquier motivo.

El debut de Fermín López en el FC Barcelona

Xavi Hernández lo hizo debutar en el campo del Villarreal y le dio minutos importantes a lo largo de 42 partidos. Con Flick en el banquillo, el jugador andaluz ya ha superado los cien partidos con el Barcelona cuando todavía no ha cumplido ni su tercera temporada.

En la faceta goleadora, lleva ya 31 dianas en partidos oficiales repartidos de la siguiente manera: 11 en la 2023-24, 7 en la 2024-25 y 10 lleva en la 2025-26. A ello habría que sumarle las asistencias que también lleva acumuladas ya, lo que le hace ser una pieza indiscutible en el modelo de juego culé.

Su renovación con el FC Barcelona

Su velocidad, dinamismo y su olfato goleador pese a ser un centrocampista, dominando todos los registros de remate, le van a hacer ganarse una aventura en el Camp Nou más larga de lo seguramente él se esperaba en un principio. Aunque sonaron cantos de sirena para salir este pasado verano, ahora en el Barça han cambiado ya de idea radicalmente.

Según apunta el diario Sport, el de El Ronquillo será el siguiente que pase por las oficinas para extender su relación contractual con el equipo azulgrana. Aunque de momento el asunto no ha hecho más que empezar, según dicho medio, hay predisposición por las dos partes. El club le hará una mejora salarial acorde a su rendimiento y podrían proponerle dos años más, al tiempo que le subirán la cláusula de rescisión por si algún pez grande viene a por él.

Según dicha fuente, la primera reunión ya se ha producido entre la dirección deportiva del conjunto azulgrana y los agentes del centrocampista, Xavier Gimenez y Joshua Barnett. El jugador ha dejado claro que se quiere quedar en el Barcelona, sobre todo, viendo que cada vez goza de un mayor protagonismo.