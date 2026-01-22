El escenario que se abre para Fermín tras la lesión de Pedri

La actuación del jugador onubense ante el Slavia de Praga le podría dejar abierta la puerta definitivamente de la titularidad en el Barça, sobre todo tras la posible baja del '8' azulgrana, del que se esperan resultados médicos a lo largo del día de hoy para conocer al alcance exacto de sus problemas musculares

La victoria del Barça ante el Slavia de Praga deja varios protagonistas en el conjunto de Hansi Flick. Uno de ellos es Fermín, que fue el primero en derribar la puerta de Stanek y con un doblete remontar, momentáneamente, el encuentro de UEFA Champions League. De esta manera, su actuación, sumada a la de otros partidos como contra el Espanyol o Athletic Club le podría dejar la puerta abierta de la titularidad. Otro de ellos fue Pedri, que se tuvo que marchar sustituido en el minuto 61 con muestras de dolor, por lo que queda a la espera de conocer el alcance de su lesión.

Fermín, unos datos con mensaje a Luis de la Fuente a pocos meses del Mundial

El partido que firmó Fermín en Praga confirmó el buen momento de forma del futbolista andaluz en este arranque de año 2026. De esta manera, los halagos de Hansi Flick tras la victoria del Barça no pudieron faltar hacia el onubense: "Es un jugador fantástico. La decisión dependía de él y soy feliz porque se quedó. Es un jugador que respira y tiene el ADN del Barcelona. Aprecio mucho su partido de hoy". Además, otros como Sadilek, futbolista del Slavia, se deshizo en elogios igualmente: "Creo que los dos goles que encajamos en la primera parte no se habrían marcado en la liga. Las desmarques de Fermín a la espalda de la defensa son increíbles. Había más jugadores así. Por ejemplo, De Jong, a quien conozco de la liga holandesa, es mi pesadilla. Cuando estaba en el Ajax, fue mi rival y no recuerdo con cariño ese partido".

Por ello, bajas como la de Gavi, Lamine Yamal o Ferran Torres invitaban a la titularidad a Fermín, que volvió a ser decisivo para que el Barça logre la victoria en un nuevo partido de la UEFA Champions League. Dos goles del futbolista de 22 años pusieron por ventaja al conjunto de Hansi Flick momentáneamente, hasta el tanto de Lewandowski en propia puerta. Además, el jugador andaluz viene de firmar un mes de enero donde logró dos asistencias en el encuentro ante el Espanyol del tres de enero. Por otra parte, el centrocampista firmó otros pases de gol y un nuevo tanto en la visita del Athletic Club en el Spotify Camp Nou, demostrando la valía del futbolista que le manda un mensaje a Luis de la Fuente para la convocatoria de cara al Mundial de 2026. El '16' fue en el día de ayer el jugador con más remates totales, con 5, igualado con Lewandowski y terminó el encuentro con un registro de 0,49 goles esperados.

Fermín, un recambio de lujo a la espera de las pruebas de Pedri

La mala noticia de la victoria contra el Slavia de Praga fue sin duda la lesión de Pedri, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 61, dando entrada a Dani Olmo. La baja del '8' del Barça se antoja capital, con un calendario cargado donde los de Hansi Flick se encuentran disputando partidos cada tres días. No obstante, Fermín se posiciona como titular ante la ausencia del centrocampista canario, tras las últimas actuaciones firmadas. De esta manera, los azulgranas tendrán un final de mes de enero donde recibirán, el próximo domingo, al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, al Copenhague el miércoles 28 y visitarán al Elche en el Martínez Valero el sábado 31.