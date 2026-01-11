Fermín López en el ojo del huracán: polémica tras la celebración de la Supercopa del Barça con insultos a la afición del Real Madrid

La victoria del Barcelona en la Supercopa se vio empañada por la polémica provocada por Fermín López, quien mostró una actitud irrespetuosa hacia los aficionados del Real Madrid

El Barcelona se llevó la Supercopa de España 2026 tras vencer al Real Madrid por 3-2 en el Alinma Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Ronald Araujo, tras superar problemas de salud mental, levantó el trofeo al cielo y simbolizó la importancia del triunfo para los azulgranas. Sin embargo, la celebración estuvo marcada por la polémica generada por algunos jóvenes del equipo, especialmente Fermín López, quien se mostró irrespetuoso con aficionados rivales tras la victoria.

La polémica de Fermín López y otros jugadores

Durante los instantes posteriores al pitido final, varios jugadores del Barcelona protagonizaron gestos controvertidos. Pau Cubarsí realizó cortes de manga a la grada, mientras que Fermín López dedicó expresiones ofensivas a algunos seguidores del Real Madrid. “Toma, a chupar, a tu casa”, gritó el mediocampista, generando críticas inmediatas en redes sociales y cuestionamientos sobre los valores de la cantera azulgrana.

Mientras tanto, Ronald Araujo, de vuelta tras su baja, destacó por su comportamiento profesional y su papel central en el equipo. Su regreso supuso un impulso anímico y emocional dentro del vestuario.

La visión institucional: Laporta celebra el triunfo

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, asistió al partido en el palco junto a Florentino Pérez, cumpliendo con el protocolo y manteniendo una relación estrictamente institucional durante la final. Tras la victoria, Laporta destacó la actuación colectiva del equipo y la mezcla de jóvenes de la casa con futbolistas experimentados. “Nuestro equipo hace exhibiciones de fútbol y demuestra compromiso. Somos una gran familia y esto se refleja en el césped”, señaló el presidente.

Laporta también subrayó la importancia del regreso de Araujo y elogió a Raphinha por su influencia en el equipo: “Ha marcado dos goles y ha aportado intensidad y ritmo, pero lo más importante es el espíritu colectivo”.

Lewandowski y el respeto en la celebración

Robert Lewandowski, por su parte, mantuvo la cordialidad y respeto hacia el rival. El delantero polaco destacó la dificultad de superar a un Real Madrid que juega con bloque bajo y resaltó la importancia de la victoria para la moral del equipo: “Hemos jugado muy bien y ganado un título más. Contra el Madrid, cada partido es especial”.

Lewandowski también tuvo palabras para Raphinha, nombrado mejor jugador del torneo: “Sabe cómo marcar goles y lo hace en el momento adecuado, pero siempre dentro del juego colectivo”.

Sensaciones tras la final

La final de la Supercopa de España no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un momento de reflexión sobre el comportamiento de los jóvenes en el campo. Mientras algunos jugadores mostraron falta de respeto, otros como Araujo y Lewandowski demostraron profesionalidad y liderazgo. Para el Barcelona, la victoria refuerza la confianza del equipo y marca un inicio positivo de la temporada, combinando talento joven y experiencia para mantener al club en la élite del fútbol español.