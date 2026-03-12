Lamine Yamal hace saltar las alarmas por su ausencia en el entrenamiento de hoy

El extremo del Barcelona sufre un "cuadro de malestar general" que le ha impedido ser parte de la sesión dirigida por Hansi Flick, por lo que su presencia mañana podría ser clave para saber si entra en la convocatoria para recibir al Sevilla el domingo en el Spotify Camp Nou

El Barcelona comienza a preparar el encuentro de este domingo frente al Sevilla en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick, tras el empate frente al Newcastle, afrontan un nuevo duelo de LaLiga EA Sports con el objetivo de continuar en la parte alta de la clasificación. En este sentido, una de las incógnitas para recibir a los de Almeyda es Lamine Yamal, que ha sido una de las ausencias del entrenamiento de hoy. El extremo de 18 años sufre un "cuadro de malestar general" y queda pendiente de tener luz verde para poder volver al terreno de juego.

Lamine Yamal, una baja vital para Hansi Flick en estos momentos

Lamine Yamal viene de marcar el único gol del Barcelona en su visita al Newcastle, en el encuentro correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Además, el extremo ha visto puerta en cuatro de los últimos cuatro partidos de los de Hansi Flick, incluyendo el hat-trick frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou. Por ello, su figura está siendo clave en este momento de la temporada, donde los azulgranas se juegan los títulos, tanto la Copa de Europa como LaLiga EA Sports, con el Real Madrid como principal competencia. Por ello, su baja en cualquiera de los choques que se presenten podría ser clave para el devenir del mismo, ya que está marcando las diferencias y decantando la balanza hacia el equipo culé. En este sentido, tras el empate en tierras inglesas, el próximo reto será el Sevilla en el feudo blaugrana. Para ello, la presencia del internacional con España podría ser una incógnita, ya que no ha participado en el entrenamiento de hoy por un "cuadro de malestar general leve", tal y como ha informado el Diario Marca.

Por ello, el medio mencionado anteriormente ha apuntado que Lamine Yamal no está descartado para jugar el encuentro de este domingo frente al Sevilla, que llega por su parte de dos empates consecutivos, frente al Real Betis y Rayo Vallecano. Por otro lado, Hansi Flick está pendiente del estado físico de jugadores como Marc Bernal, que se tuvo que retirar en el minuto 73 del choque frente al Newcastle, por lo que tuvo que entrar Marc Casadó. Además de otros como Araujo que mostraron desgaste durante el partido, o Eric García, que no pudo incluso tener minutos en el duelo de la UEFA Champions League, por lo que el técnico alemán debe gestionar las cargas de sus jugadores de cara las inminentes citas.

Lamine Yamal, ante su mejor temporada de cara a puerta

Por su parte, Lamine Yamal, que viene ver puerta en el empate frente al Newcastle, ha dejado más que atrás los problemas de pubalgia que le hicieron perderse algunos partidos con el Barcelona y la selección española. De esta manera, el extremo de 18 años ha logrado 20 goles esta temporada, 14 de ellos en LaLiga EA Sports en 23 jornadas, mejorando sus cifras con respecto a las dos anteriores campañas en el primer equipo azulgrana. Además, no se pierde un choque desde el pasado 21 de enero, cuando tuvo que ser baja para la visita al Slavia Praga, ya que debía cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Tras ello, Hansi Flick ni ha apostado por darle descanso desde el comienzo de cada encuentro, siendo titular en los doce últimos.