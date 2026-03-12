Haaland, el 'bombazo' electoral del FC Barcelona

Tras la polémica levantada por Xavi Hernández con el 'caso Messi', ahora uno de los candidatos a la presidencia azulgrana habría iniciado los primeros contactos para traer al delantero del Manchester City al Camp Nou

Son muchos los que piensan que unas elecciones a la presidencia en mitad de una temporada son muy desestabilizadoras para un equipo. Pero también muy entretenidas. Al menos, las del FC Barcelona.

El favoritismo de Joan Laporta está intentando ser contrarrestado por toda la competencia y todos los enemigos que dejó por el camino estos años, como Xavi Hernández.

El de Terrassa afirmó hace unos días que fue Laporta quien frenó el retorno de Messi al Camp Nou cuando estaba todo cerrado. Una información que ha sido desmentida por Tebas, presidente de LaLiga.

Y tras lanzarse serias acusaciones en el primer cara a cara entre Víctor Font y Laporta, el primero de ellos ya ha lanzado el primer 'bombazo' electoral.

Según el diario Sport, aprovechando la visita del Manchester City a Madrid, el equipo de Víctor Font ha estado reunido con sus agentes para iniciar los primeros contactos de su fichaje por el FC Barcelona. Dicha fuente captó una imagen del candidato saliendo del hotel de concentración del conjunto británico situado en la capital española, el Four Seasons.

Concretamente, fueron Carles Planchart y Xavier Aguilar los que habrían mantenido reuniones en el interior del hotel con el CEO del club inglés, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana.

La información de este medio asegura que el objetivo de este cónclave era conseguir una opción de compra preferente para el Barça si llega el día en el que Haaland y el City deciden separar sus caminos, algo que podría no ser a corto plazo.

La marcha de Lewandowski es cada vez más inevitable y el ariete nórdico sería el mejor sustituto del polaco. Cabe recordar que Haaland renovó recientemente con el Manchester City y tiene un contrato que se extiende hasta 2034.

Víctor Font está confiado de ganar

Pasan los días y Víctor Font está cada vez más convencido de que acabará derrotando a Laporta. Por eso, tiene a todo su equipo trabajando a destajo. "La dirección deportiva estos días está más que activa trabajando en el mercado, viajando, reuniéndose con clubs. Estamos muy a punto de tener cosas que podremos ofrecer a Hansi Flick".

Laporta le contesta a Bartomeu

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu cree que ha llegado el momento de escenificar el relevo al frente de la entidad azulgrana y dar paso a "gente más joven y con nuevas ideas", pues considera que la etapa de la generación de 2003, de la que él es miembro junto a Sandro Rosell y Joan Laporta, ya está agotada.

En una entrevista concedida a la agencia EFE, Bartomeu irrumpió en la campaña del club catalán para defender su gestión al frente de la entidad, opinar sobre la labor de la junta saliente y explicar cómo está viviendo estos días el proceso electoral.

Y, ahora, Laporta le ha contestado a través de una con el diario Sport: "No me extraña que vaya con Font. Deben querer cubrir el legado nefasto que dejó el señor Bartomeu en el club. Ya me cuadra. Bartomeu es pasado y nosotros somos futuro. Hemos hecho el nuevo Spotify Camp Nou, hemos reforzado La Masia, tenemos una plantilla con presente y futuro. El futuro es el contrato de Nike, de Spotify, las líneas de negocio que hemos iniciado y que darán sus frutos, los ingresos que generará el estadio que él decía que no se podía hacer en esta situación de ruina. Que el presidente Bartomeu apoye a Víctor Font no me extraña porque son más de lo mismo".