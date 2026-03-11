Víctor Font ataca a la gestión de Laporta: "El 'Laporta Trump' de los últimos años es el peor presidente de la historia del Barça"

Víctor Font y Joan Laporta protagonizan el pulso electoral en el FC Barcelona a pocos días de los comicios del 15 de marzo. El candidato del proyecto Nosaltres critica con dureza la gestión actual del club y defiende su modelo de reforma institucional, comparando la gestión del expresidente con la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La campaña electoral del FC Barcelona entra en su fase decisiva y Víctor Font volvió a cargar con dureza contra la gestión de Joan Laporta. El candidato a la presidencia azulgrana concedió una entrevista al programa 'El matí' de Catalunya Ràdio en la que comparó las dos etapas del actual expresidente y dejó una de las frases más contundentes de la precampaña.

Font afirmó que Laporta encarna dos perfiles muy distintos según el momento de su trayectoria. “El Laporta Trump de los últimos años es el peor presidente de la historia del Barça”, aseguró. En contraste, elogió su primera etapa al frente del club entre 2003 y 2010: “El mejor presidente es el Laporta Kennedy, el de la primera época”.

Una comparación muy crítica con el actual mandato

El candidato quiso explicar que, a su juicio, el actual presidente se ha alejado del modelo que impulsó en su primer mandato. Según Font, aquel Laporta que lideró el renacimiento deportivo del club estaría hoy en desacuerdo con la gestión actual. “El Laporta Kennedy de la primera etapa hoy estaría poniendo mociones de censura al Laporta Trump actual”, señaló.

En ese mismo contexto, el aspirante a la presidencia criticó la estructura de poder dentro de la entidad azulgrana y apuntó directamente a la influencia de Alejandro Echevarría. “Que hoy en día en el club quien más manda, o el segundo que más manda, sea alguien que ha salido de la Fundación Franco nos entristece a muchos socios. Es incomprensible”, afirmó.

Defensa de las palabras de Xavi Hernández

Font también se refirió a la reciente entrevista de Xavi Hernández, en la que el exentrenador del Barça relató las dificultades que vivió durante su etapa en el banquillo azulgrana. El candidato consideró que el técnico ayudó a esclarecer la situación interna del club. “Xavi ayuda a que se sepa la verdad. No lo hace desde el rencor”, defendió.

A partir de ese contexto, Font planteó lo que considera el dilema actual dentro del barcelonismo. “El socio casi debe elegir entre Echevarría y Tebas o entre Messi y Xavi”, afirmó.

Críticas a la gestión deportiva y económica

El aspirante también cuestionó algunos de los logros que Laporta reivindica durante su actual mandato. Aunque reconoció aciertos puntuales, minimizó el impacto de la actual directiva en la construcción de la plantilla. “Laporta acertó con Flick, pero el 80% del valor de la plantilla del primer equipo lo heredó”, aseguró.

Font añadió que muchos de los éxitos deportivos recientes no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión actual del club. “Todos los presidentes han hecho cosas bien y mal, pero no es razonable contar cosas que no son verdad”, sostuvo.

Un proyecto centrado en el socio

Más allá de las críticas, el candidato quiso poner el foco en su propuesta para el futuro del club. Font defendió un modelo de gestión más moderno y orientado al socio. “Este domingo va de contrastar dos modelos muy opuestos de club”, explicó.

Entre sus principales propuestas destaca la implantación de un sistema de asiento fijo para los socios abonados y descuentos importantes para quienes acudan regularmente al estadio.

Según explicó, los socios que asistan al menos al 80% de los partidos podrían beneficiarse de un descuento del 50% en su abono la temporada siguiente. Si mantienen esa asistencia, el descuento podría llegar hasta el 75%.

Reformas en el Camp Nou y la grada de animación

El candidato también abordó la situación de la lista de espera para conseguir abono en el estadio. Font aseguró que actualmente hay más de 15.000 socios en una lista que calificó como “opaca”. Su propuesta contempla que los primeros 5.000 obtengan abono directamente y que el resto tenga acceso a entradas a precio medio.

Asimismo, planteó ampliar significativamente la grada de animación del Camp Nou. “Multiplicaremos por cinco la grada de animación”, prometió. Según explicó, el objetivo es devolver protagonismo a los socios dentro del estadio y mejorar el ambiente en los partidos del primer equipo.

El respaldo de Bartomeu

En las últimas horas también se conoció que el expresidente Josep Maria Bartomeu votará a Víctor Font en las elecciones del próximo domingo. El candidato restó importancia a ese apoyo y defendió que cualquier socio tiene derecho a participar en el proceso electoral. “Ni me perjudica ni me favorece. Todos los socios tienen derecho a votar”, señaló.

A pocos días de las elecciones, la pugna por la presidencia del FC Barcelona entra así en su momento más intenso, con modelos de club muy distintos enfrentados en las urnas.